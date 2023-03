Figueres ha restaurat les basses del Terrisser, un espai inclòs a l'inventari de Zones Humides de Catalunya, per preservar-ne la biodiversitat i fer-lo més accessible a la ciutadania. L'espai, que antigament era un punt d'extracció d'argila per fer terrissa, està format per diverses basses naturals –ara pràcticament sense aigua per la sequera- on hi habiten diverses espècies d'amfibis com el tritó verd, ocells, rèptils, insectes i també flora autòctona. En els últims anys havia patit una forta degradació, en part per abocaments il·legals, i des que es van adquirir s'hi ha fet diverses accions. Entre elles, el tancament de l'espai per impedir-hi l'accés rodat.

Les basses són a escassos 500 metres del castell de Sant Ferran i enllacen amb la ruta a peu que es pot fer per la fortalesa. Tenen una superfície de poc més d'una hectàrea i estan en mans municipals des del 2018 quan l'Ajuntament de Figueres va decidir adquirir-les per protegir-les. L'any 2021 s'hi va instal·lar una tanca de protecció des de l'accés per la carretera de Llers per evitar-hi els abocaments i des de l'any passat hi ha anat fent actuacions de millora. La intervenció que s'ha inaugurat aquest divendres ha costat 47.023 euros –amb una subvenció de 31.239 euros del Departament d'Acció Climàtica- i ha inclòs el desbrossament d'espècies invasores, recuperar el traçat dels camins, la instal·lació d'una passera i la instal·lació d'elements de suport a la fauna com caixes niu. També s'hi ha instal·lat plataformes per amfibis, caixes de ratpenats i plataformes per amfibis, a més de rètols informatius i explicatius de la importància de l'espai. Està previst que properament s'hi facin visites guiades per donar a conèixer l'espai. L'alcaldessa, Agnès Lladó, ha afirmat que "aquest ha estat un pas important per a la recuperació d'aquest espai natural i alhora ordenar l'espai públic de les Basses perquè la ciutadania hi pugui accedir". "Amb aquest espai recuperem per a la ciutat un espai verd, guanyem un espai d'interès natural i per la història de la ciutat", ha insistit. Per la seva banda, la secretària d'Acció Climàtica, Anna Barnadas, ha destacat la importància de l'actuació. "Cal que el país es vertebri en espais com aquest: de lleure però que també estiguin sota el focus de la protecció i la restauració", ha dit Barnadas. La sequera Et pot interessar: L'Alt Empordà Interns de la presó de Figueres netegen de runa l'entorn de la bassa dels Terrissers En aquest sentit, ha explicat que malgrat que la sequera també afecti espais com aquest, hi ha espècies com els insectes que apareixen en moments en què les aigües es retiren i "acaben d'enriquir la biodiversitat". A més, ha explicat que també hi viuen amfibis, unes espècies molt importants a "l'escala ecològica, i que costa molt que trobin espais". "Les zones humides tenen molta importància en la mitigació dels efectes del canvi climàtic perquè són espais vulnerables però molt importants", ha afegit Barnadas.