La Policia Nacional ha detingut un hoteler a Sant Pere Pescador per explotació laboral d'estrangers. Prèviament, també van arrestar l'encarregat de l'establiment.

La víctima estava obligada a dormir a la casa rural on vivia en males condicions i feia jornades de fins a 12 hores.

L'actuació policial va ser possible gràcies al fet que el mateix treballador que és filipí, va denunciar a través d'una familiar -perquè no parlava espanyol i gairebé, ni anglès- els fets a través d'una del número d'Atenció a les Víctimes de Tràfic d'Éssers Humans (900 105 090) de la Policia Nacional.

La policia destaca que la víctima era un ciutadà estranger que vivia en unes condicions molt deplorables en aquesta rural que s'estava transformant en hotel. Compartia habitació, una estança molt reduïda i que també feia les funcions de magatzem i bugaderia.

La víctima tenia poc més de 30 anys i era la primera feina que tenia a Espanya. Feia més d'un any que treballava en aquesta casa rural sota aquestes condicions.

Un dia normal a la seva jornada laboral maratoniana, era d'entre 10 i 12 hores sense descans. A banda, l'home havia d'estar disponible les 24 hores a les necessitats dels clients.

Dies de festa: neteja a casa de l'hoteler

Només podia descansar i tenir festa durant tres dies cada dues setmanes. Però segons va poder descobrir la policia, en realitat dos d'aquests dies els havia d'utilitzar i, per tant, gastar per desplaçar-se fins al domicili de l'empresari, que resideix a Barcelona. Allà havia de fer les tasques de neteja i, per tant, segons han acreditat els investigadors, amb prou feines disposava d'un dia lliure per a si mateix. A més d'aquest domicili, a l'estiu també es desplaçava a Eivissa per fer les mateixes tasques de neteja en un altre domicili de l'empresari. Cap d'aquestes feines eren remunerades.

La víctima també rebia constants amenaces per part de l'encarregat i del seu cap. L'advertien que no sortís al carrer perquè es trobava en situació il·legal i podia ser expulsat del país, segons va explicar als agents. També li van fer falses promeses que podria obtenir un contracte de treball per regularitzar la seva estada a Espanya. Per la policia, això era totalment fals i l'única finalitat era tenir-lo lligat perquè no plegués. Fins i tot, quan l'empresari va saber de la denúncia i que podrien detenir-lo, va pagar tots els diners que devia a la víctima, indiquen fonts policials.

La Policia Nacional va efectuar el mes passat l'operació policial que va permetre la detenció de l'empresari i anteriorment, havia arrestat el gerent o encarregat. A aquest últim el considera cooperador necessari de l'explotació laboral, ja que l'home era conscient del que succeïa i ho permetia, indiquen fonts policials.

Investigació oberta

La Policia Nacional ha pogut saber que no és el primer cop que es realitza aquest mètode de contractació i, per tant, podria haver-hi més possibles víctimes. Per aquest motiu, els agents segueixen investigant. Anteriorment, el mateix empresari havia tingut un negoci a Andalusia i s'està indagant si duia a terme la mateixa pràctica.