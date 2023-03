El fet que el paratge natural de l’Albera no hagi tingut mai el grau de parc natural ha generat, des de fa temps, una reivindicació dels municipis i les entitats naturalistes per a demanar a l’administració i als legisladors que augmentessin el seu grau de protecció i l’aportació de recursos per a la seva gestió.

Ara, la Iaeden-Salvem l’Empordà acaba d’alertar sobre la possibilitat que la Generalitat vulgui eliminar la plaça de director del paratge i unificar-la amb la del Parc Natural de Cap de Creus. Segons denuncia l’entitat empordanesa, «sabem que la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural (del Departament d’Acció Climàtica) vol eliminar la figura del director/a de l’Albera, aprofitant que properament es jubila la persona que actualment exerceix de director. De fet, en la línia del menyspreu històric que ha patit l’Albera, mai s’ha ocupat la plaça de director/a al PNIN de l’Albera, perquè sempre ha estat un tècnic (biòleg o enginyer) que ha assumit subsidiàriament les tasques de direcció. Ja és hora de designar un/a director/a a l’únic Parc de Catalunya sense càrrec de direcció». El director de Cap de Creus Iaeden troba un contrasentit la situació actual. «Ara, en lloc d’aprofitar l’avinentesa de la jubilació de l’actual tècnic-director i de convocar la plaça de direcció, el que facilitaria el relleu i alhora dignificaria l’espai natural, la Generalitat proposa que sigui el director del PN Cap de Creus que faci també de director de l’Albera. Vagi per davant el nostre respecte per a l’actual director del cap de Creus que es va escollir precisament pels seus grans coneixements d’aquest espai natural. Però considerem que el Paratge necessita una direcció igual de competent i a temps complet, precisament ara quan les condicions i conjuntures a l’Albera són cada vegada més complexes i difícils». La protecció del paratge de l’Albera es va fer el 1986 seguint un model de mosaic en el territori, la qual cosa ha facilitat que ara, els espais sense figura de protecció, s’hagin omplert de projectes per a captació d’energia eòlica.