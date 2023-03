Els accessos al Logis Empordà posen en dubte la capacitat d’absorbir trànsit

n el Logis Empordà encara hi ha poques empreses instal·lades, però les poques que hi ha veuen a venir que d’aquí a poc temps, quan s’obri la plataforma logística d’Amazon i s’acabin d’omplir les altres parcel·les que Cimalsa ha venut, la cosa canviarà. Ho tenen clar dos dels treballadors que cada dia van i venen de Figueres i Vilafant, respectivament, per anar-hi a treballar. «Els carrers del polígon ara són fantàstics, amples i tranquils, però els dos accessos, sobretot el de la rotonda sota la C-31 que comunica amb el de Vilamalla, serà un fart de riure en hores punta», diu en Manel, especialista en mecànica. «Sembla mentida que s’hagin gastat un dineral per fer els carrers del polígon de doble sentit i que, en canvi, per entrar i sortir els camins siguin de vial únic, aquest tram de la carretera principal s’hauria d’haver fet de doble carril des de bon començament», afegeix l’Albert, tècnic d’una empresa veïna.

I és que la pròxima obertura d’Amazon ha generat moltes expectatives sobre l’impuls que rebrà el Logis Empordà com a centre logístic estratègic, que ja ho és ara, però a mesura que s’acosta aquest inici d’operacions de la multinacional el més calent és a l’aigüera pel que fa a les infraestructures viàries que envolten els quatre polígons industrials que operen a Vilamalla, el Far d’Empordà i Santa Llogaia d’Àlguema.

Cimalsa, l’empresa pública de la Generalitat de Catalunya que gestiona el Logis Empordà, ha fet els deures per tenir el polígon en condicions. Amb els fets a la mà, no es pot dir el mateix de la resta de departaments i administracions que actuen en el territori quan es tracta de desenvolupar les estructures viàries que han de donar sortida a la mobilitat del transport. Tot i que tant l’Estat com la Generalitat han anunciat aquests darrers temps que la redacció i execució de les obres de desdoblament de l’N-II, en el primer cas, i l’allargament de la C-31 des del Pont del Príncep cap a l’estació de Figueres-Vilafant, en el segon, estan en marxa, la realitat és que la mobilitat continua com estava fa deu anys, sense que res hagi canviat pel que fa a aquests vials. El cas és especialment preocupant en la connexió compartida de la C-31 amb el cinturó de ronda de l’N-II des del giratori inferior entre el Logis i el polígon de Vilamalla, un cul-de-sac que requereix una solució abans no es multipliqui per molt el trànsit de vehicles comercials, camions pesats i particulars. L’accés més costaner, el pas elevat sobre la C-31 que enllaça Vilamalla amb Fortià, té més bona mobilitat, però ben segur que no serà el que faran servir els conductors que s’hagin de desplaçar provinents o en direcció cap a l’AP-7, Figueres o la frontera.

Aparcament d’«aeroport»

I cal no oblidar que Amazon, no massa donada a aportar dades mentre desenvolupa un projecte, té previst obrir un centre logístic que donarà feina directament a unes 1.400 persones, sense comptar amb la resta de personal d’altres empreses de transport que hi estiguin implicats. Una simple visita a l’àmplia extensió dels seus aparcaments interiors i a les boques d’accés per a la càrrega i descàrrega de mercaderies ja fa preveure que l’increment de trànsit en aquesta zona de la comarca no serà anecdòtica. La seva amplitud fa pensar en l’aparcament d’un aeroport, una comparació d’estar per casa, però quan Amazon s’enlairi, en sentirem a parlar.

El Far preveu una variant en un futur

Malgrat que el Logis Empordà estigui ubicat en el seu terme, l’Ajuntament del Far d’Empordà espera amb relativa tranquil·litat l’obertura d’Amazon i el seu impacte de trànsit cap al poble. Els vehicles de gran tonatge tenen prohibida la circulació en els camins rurals. «No creiem que es generin problemes. El futur implica tenir una variant, amb la qual ja fa temps que treballem», diu l’alcalde Jaume Arnall.