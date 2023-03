L'Escala està pràcticament a punt d'enllestir les obres que permetran l'allargament del passeig d'Empúries fins al límit amb Sant Pere Pescador. Els treballs han permès millorar la imatge amb voreres i plantació d'arbrat. Resta pendent de finalitzar l'asfaltatge. El nou tram permetrà una via pacificada al trànsit des de la platja del Riuet fins a les Dunes.

Els treballs han tingut un cost de 546.000 euros.

L'allargament del passeig d'Empúries s'inicia després del nucli de Sant Martí d'Empúries. Fins abans dels treballs hi circulaven vehicles en una via forestal estreta. Des de fa uns anys s'impedia l'estancionament de vehicles. El tram arriba fins a la platja on desemboca el curs antic del Riu Fluvià. Al camí forestal hi arriben els carrers Baladre, el camí Accés a Vivendes, el carrer de la Font, el carrer Tamariu i el carrer de les Dunes. Conformen una xarxa de vials de la urbanització amb nombrosos habitatges, la majoria habitatges turístics.

Els vials d'un sector des de fa anys pendent d'urbanitzar. On s'ha actuat és al camí entre habitatges, carrers i les pinedes de les dunes que donen a les platges. Des del via hi ha diferents ponts que permeten accedir amb més facilitat al litoral.

Pendent de l'asfaltatge

Els treballs a punt d'acabar ja permeten veure una millora. S'ha enderrocat el paviment per crear-ne un de nou similar a la resta del passeig, millorar-ne la il·luminació, la vegetació i col·locar el mobiliari urbà.

El resultat serà una continuació del passeig actual on l'any passat l'Ajuntament ja va actuar per tal de portar-hi a terme diverses millores amb una inversió de 340.000 euros. Es tracta d'un dels punts emblemàtics de la població molt transitat.