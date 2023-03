L’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Roses ha engegat dues campanyes per a la celebració del Corpus a la població i la preparació de les tradicionals catifes per al proper 8 de juny. D’una banda, la de recollida de taps de suro per a l’elaboració de les composicions ornamentals i de l’altra una campanya per captar voluntaris per ajudar els establiments comercials a fer les catifes.

Amb la recollida de taps es vol optimitzar i donar una segona vida a aquests residus, fomentant el reciclatge i l’economia circular, ha informat l'Ajutament. A més, el llançament de la campanya durant la celebració de la Ruta de les Tapes al municipi, en què els 84 establiments participants reben l’afluència d’un nombrós públic, facilitarà la recollida de taps de les ampolles de vi DO Empordà que els restauradors ofereixen als comensals amb cada tapa. Les persones i establiments interessats a participar en aquesta recol·lecta poden dipositar els seus taps en el comerços on s’exposa el cartell que anuncia la campanya. Les catifes de flors, més participatives Una altra novetat és l’obertura a la ciutadania de l’elaboració de les catifes de flors del dia 8 de juny. Tradicionalment, comerços i entitats de Roses ideen cada any les seves composicions i s’encarreguen de confeccionar-les entre les 8 i les 10 del matí. Aquest any aquesta activitat es torna més col·laborativa i permet participar a tothom que desitgi viure l’experiència de ser catifaire i ajudar a mantenir viva una tradició que des de anys es manté a Roses i que a moltes poblacions s’ha perdut.