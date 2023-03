Figueres oferirà el curs vinent dos nous cicles formatius: el grau superior d'Energies Renovables i el programa de formació i inserció d'Auxiliar d'Hosteleria, cuina i serveis de restauració.

Figueres oferirà a partir del curs vinent un cicle formatiu de grau superior d’Energies Renovables. S’impartirà a l’Institut Narcís Monturiol i tindrà una capacitat de 17 places i una durada de dos anys.

El relaciona amb restauració es podrà cursar a l'Institut Olivar Gran, a l’Escola d’Hosteleria de Figueres, i tindrà una capacitat de 20 places, amb una durada d’un any .

L’aprovació d’aquests cicles, remarca l'Ajuntament de Figueres, consolida l’aposta per la formació professional a la ciutat de Figueres i la comarca.

Personal qualificat al sector

El sector de les energies renovables és un sector emergent a la comarca i es demana personal qualificat i el sector de l’hostaleria ha estat des de sempre un dels punts forts de la nostra zona. S’aposta per aquests estudis, que són una col·laboració entre el sector públic i el sector privat per coordinar la formació amb les necessitats empresarials i implicar les empreses en l’acolliment d’estudiants de cicles formatius per fer les pràctiques, apunten des de l'Ajuntament.

L’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha explicat que “avui fem un pas endavant en l’aposta per a la formació professional a la ciutat" amb "l’objectiu de potenciar sectors industrials per a la diversificació econòmica, per a la creació d’ocupació de qualitat i per fomentar i augmentar la competitivitat d’empreses i treballadors per tal de diversificar el nostre model econòmic i reforçar els sectors en els quals som forts”.

Ens els darrers anys s’han incorporat nous estudis impartits a Figueres:

Cicle Formatiu de Grau Superior de Transport i Logística, a l’Institut Cendrassos (Curs 2021-2022)

Cicle Formatiu de Grau Superior de Dietètica, a l’Institut Deulofeu (Curs 2022-2023)

Curs d’especialització en Manteniment de vehicles híbrids i elèctrics, a l’Institut Narcís Monturiol (Curs 2022-2023)

Itinerari Formatiu Específic d’Auxiliar en serveis de restauració i elaboració d’àpats, a l’Institut Olivar Gran (Curs 2021-2022)

La setmana passada la ciutat va acollir el Saló dels Oficis al Castell de Sant Ferran per on van passar h més de 3.000 alumnes, 150 empreses col·laboradores, 40 tallers i 18 xerrades. Es valora molt positivament ja que el Saló s’ha convertit en un referent i exemple a seguir de la formació professional, constaten.