L'Ajuntament de Figueres ha aprovat provisionalment el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) amb el suport d'ERC, PSC, Canviem Figueres, Guanyem Figueres i dos regidors no adscrits. La CUP ja ha demanat al regidor de Guanyem –que integra el govern municipal- que plegui i torni l'acta per no respectar l'assemblea i el programa. El document contempla la supressió dels passos a nivell i una única estació intermodal a Vilafant. Un punt al qual la CUP, partidària del soterrament, s'oposa frontalment. El pla, que substituirà el Pla General del 1983, preveu un creixement de fins a 53.000 habitants i un màxim de 25.000 habitatges fins al 2040. "Avui posem les bases de la Figueres dels propers 20 anys", ha dit l'alcaldessa, Agnès Lladó.