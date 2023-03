Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Roses han detingut quatre persones per tenir un cultiu de marihuana de més de 1.800 plantes en una casa de Palau-saverdera.

Els arrestats són dos homes i dues dones d'entre 33 i 46 anys. A qui acusen de ser presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i també, han acabat denunciats per frau elèctric, ja que la instal·lació funcionava amb la llum punxada.

Les investigacions policials van començar a principis de març després que els agents de Roses van tenir coneixement d'un possible cultiu en una casa del carrer Muntanyeta de Palau-saverdera.

Després de diverses indagacions aquest dimecres es va realitzar l'entrada i escorcoll de l'habitatge. Un cop dins, els agents van localitzar més 1.819 plantes de marihuana repartides en diverses estances de la casa i en estat avançat de creixement.

Al mateix temps també van desmantellar i confiscar tota la instal·lació, que era complexa, i estava formada per aparells d'aire condicions, làmpades, entre altres. Per poder utilitzar tota la maquinària elèctrica que alimentava la plantació, la llum estava manipulada i, per tant, concorrien en frau elèctric.

Durant l'escorcoll de l'habitatge hi van sorprendre els quatre suposats responsables i els Mossos, van arrestar els dos homes i dues dones.

Està previst que els arrestats passin demà a disposició del jutge d'instrucció de guàrdia de Figueres.