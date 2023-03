Port de Roses ofereix un punt d'extracció d'aigua de mar per omplir piscines i un servei de neteja d'embarcacions amb aigua provinent de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR). Es tracta de mesures per fer front a la sequera.

El punt de captació està oberta a tots els ciutadans i de forma gratuïta. S'ha de comunicar amb antelació al port.

La mesura es va aplicar en una situació similar de sequera el 2008. Segons Port de Roses van ser capdavanters també en la utilització d'aigua reciclada per a usos industrials perque disposen d'una instal·lació destinada a la neteja d'embarcacions amb aigua provinent de l'Estació Depuradora.

"Com en aquella ocasió, davant l’actual situació d’alerta per sequera, s’ha tornat a contactar amb el Consorci de la Costa Brava, gestor de les estacions depuradores, per a l’aportació d’aigüa provinents de la fase terciària de l’EDAR, amb un tractament posterior d’hipercloració per a evitar riscos sanitaris", han explicat.

La instal·lació s’anomena “Cavallet Blau” i consta d’un dipòsit de polièster de 10.000 litres de capacitat. Incorpora un grup de pressió per impulsar l’aigua amb la força necessària per alimentar les mànegues. Està situada a l’entrada del port i és fàcilment accessible per a tot tipus d’embarcacions.

El servei s’ofereix de forma gratuïta i funciona com alternativa al consum d’aigua potable que habitualment s’utilitza en cada punt d’amarratge, actualment prohibit per netejar vaixells, d’acord al decret de sequera dictat per la Generalitat de Catalunya i al BAN publicat per l’Ajuntament de Roses.