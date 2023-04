La Guàrdia Urbana de Figueres va detenir aquest dimarts un home que va protagonitzar una curiosa actuació policial.

Tot va començar cap a les 12 del migdia quan els agents van observar que un cotxe feia una infracció de trànsit: es va saltar un Stop a prop de l'estació de tren.

El vehicle era de la marca Aixam i és dels que per portar-lo no cal el carnet B de turisme, sinó que es pot conduir si es té el de ciclomotor. Aquest vehicle pot arribar a una velocitat màxima de 45 quilòmetres per hora.

La Guàrdia Urbana davant la infracció va fer aturar el vehicle, la dona va baixar del cotxe protestant i es va encarar amb la policia.

En aquell moment, el copilot -el fill de la conductora- i davant de la sorpresa dels policies, va posar-se al lloc del conductor, va agafar el volant i va fugir del lloc circulant temeràriament.

La policia el va perseguir i el conductor va anar a gran velocitat per alguns carrers i fins i tot contra direcció. Va aconseguir va travessar la carretera de Roses i finalment, va anar a parar a un vial sense sortida, segons confirmen fonts municipals. Des d'aquí va intentar fugir de la policia però finalment, el van interceptar i detenir.

El conductor és conegut per la policia i compta amb antecedents policials. Per aquests fets n'acumula tres més perquè se'l va acabar detenint per ser presumpte autor de dos delictes contra la seguretat del trànsit: no disposar de permís de conduir -perquè no té el de ciclomotor- i un de conducció temerària. El tercer delicte és el de resistència als agents de l'autoritat.