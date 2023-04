L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha sancionat l'Ajuntament de Figueres amb una multa de 1.500 euros per no haver elaborat i presentat un Pla d'Emergència en situacions de sequera. El consistori és un dels 10 que l'ens ha expedientat per incomplir aquesta obligació. Es tracta d'una infracció lleu que pot suposar multes de fins a 10.000 euros, tot i que en el cas de Figueres és molt inferior. L'Ajuntament ha admès la responsabilitat i ha pagat de forma voluntària per la qual cosa ha obtingut una reducció de 40%, amb un import final de 900 euros.

L'ACA va anunciar fa unes setmanes que havia expedient sancionador a deu ajuntaments que encara no havien entregat el seu pla municipal per afrontar situacions de sequera, malgrat que havien de fer-ho, com a màxim, el juny del 2020. De fet, més de dos anys després que aquesta obligació entrés en vigor per als municipis de més de 20.000 habitants, poc més d'una vintena dels 67 existents tenien els plans presentats. Amb el decret de sequera aprovat a finals de febrer, però, els ajuntament sense aquests plans podien enfrontar-se a multes de fins a 10.000 euros per una infracció lleu. L'ACA va requerir el document a Figueres a finals del 2022 sense obtenir resposta. I ara Figueres és un dels ajuntament que l'ens ha expedientat i multat amb 1.500 euros. Al ple d'aquest dilluns, precisament, el grup de Junts per Figueres va preguntar al vicealcalde si havien rebut una multa. Tot i que segons consta a la documentació a la que ha tingut accés l'ACN, el pagament es va fer aquest mateix dilluns, Casellas va assegurar al ple que desconeixia si havien estat sancionats però va dir l'afer estava en vies de solució perquè s'havia subcontractat una empresa per fer-se'n càrrec.