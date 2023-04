Els Mossos d'Esquadra han detingut un home que va simular ser víctima d'un robatori violent de 1.000 euros a Figueres i va voler cobrar de l'assegurança.

L'arrestat és un home de 28 anys, amb antecedents policials i a qui acusen de ser presumpte autor d'un delicte de simulació de delicte, un d'estafa lleu i també, per conduir sense permís per pèrdua de vigència de punts.

Els fets es remunten al dia 3 de març quan l'home va denunciar que havia estat víctima d’un robatori amb violència de matinada a la zona d’oci de la plaça del Sol de Figueres.

Va explicar a la policia que entre les tres i les quatre de la matinada havia sortit d’un establiment per fumar una cigarreta i va ser quan, sense cap motiu aparent, dos individus el van agredir fent-lo caure a terra i van sortir corrents després de sostreure-li la cartera, que contenia 1.000 euros.

Els investigadors de la comissaria de Figueres van començar les indagacions necessàries per comprovar els fets i identificar els autors. Els policies en comprovar la seqüència de com havien d’anar els fets van concloure que es tractava d’una simulació de delicte.

El vespre del dia 5 d’abril van detenir al presumpte autor dels fets, no sols per inventar-se el robatori violent sinó també per estafa. El motiu: va voler cobrar de l’asseguradora els diners sostrets i el valor de la roba que presumptament havia quedat malmesa durant l’agressió rebuda durant el robatori.

Implicat en una baralla

D'altra banda, els investigadors també van poder certificar que el detingut havia estat involucrat en una baralla la matinada que teòricament deia haver patit un robatori violent. S'havia enfrontat amb un altre home motiu, i per això, presentava lesions.

Segons va poder comprovar la policia, hi ha imatges de càmeres de vigilància que demostren que l’arrestat, en lloc de demanar ajuda durant la baralla es va amagar per evitar coincidir amb les patrulles que es van adreçar al punt de l'enfrontament. Aquestes, segons els Mossos, també mostren com aquest individu marxa conduint un cotxe tot i tenir el permís de conduir suspès per manca de punts.

El detingut després de declarar a comissaria va quedar en llibertat a l’espera de ser citat per jutjat coneixedor de la causa.