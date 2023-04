L’Ajuntament de la Jonquera busca mostrar els atractius lluny de la imatge de lloc de pas. Des de Turisme s’han engegat diverses accions i campanyes per donar a conèixer els atractius per atraure un turisme actiu de natura i cultura. S’ha creat la marca «La Jonquera inesperada» o una ruta ciclista de dos dies, entre altres accions.

«La Jonquera és una destinació turística que ofereix una gran varietat d’activitats i atraccions per als visitants, més enllà de la idea preconcebuda del municipi com a lloc de pas per la seva ubicació geogràfica privilegiada» . Ho remarca la regidora de Promoció econòmica, Desenvolupament Local i Turisme, Lluïsa Macias. Per això constata que «des de l’Ajuntament treballant de valent per donar a conèixer els nostres actius i consolidar la nostra posició com a destinació turística de referència per als amants del turisme actiu».

La Jonquera té un nucli urbà, un entorn natural i cultural ampli. Però també se situa de municipi fronterer, un lloc de pas i aturada per a transportistes, i un important teixit comercial que atrau client sobretot francès.

Les campanyes mostren més que la imatge més habitual.

El Pla Estratègic de Turisme Actiu Natura, recentment elaborat per l’Ajuntament articula i vertebrar tota l’aposta estratègica del consistori per la promoció turística.

La marca "La Jonquera inesperada"

Entre les accions fins ara desenvolupades, destaquen la creació de la línia gràfica i marca de turisme amb el leitmotiv «La Jonquera inesperada», que té per objectiu transmetre el caràcter únic i sorpre - nent de la població. Aquesta línia gràfica està estretament vinculada a la pàgina web de turisme i a les xarxes socials específiques de turisme a Facebook i Instagram, ambdues de recent creació. En aquests diversos espais s’hi pot trobar informació de l’oferta cultural i turística de la població, així com allotjaments i altres dades d’interès per al visitant.

En aquesta mateixa línia destaca la creació del producte turístic «Gravelera» , una travessa ciclista de gravel que passa pel Port de la Selva, que passa per tres parcs naturals: el paratge natural de l’Albera, el cap de Creus i els Aiguamolls de l’Empordà. Aquesta ruta circular amb inici i final a la Jonquera és de dos dies de durada que permet conèixer els paisatges i tres emblemàtics conjunts monumentals: el Castell de Requesens, el conjunt romànic de Sant Quirze de Colera i el conjunt romànic monumental de Sant Pere de Rodes i Santa Helena.

S’ha fet una recopilació de rutes a Wikiloc centrades en el municipi i s’ha reforçat el Centre d’Informació de l’Albera com a peça mestra i articuladora de tota l’oferta turística.