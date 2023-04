Els Mossos d'Esquadra han detingut de nou el lladre que s’havia disfressat de dona per furtar unes vambes en un centre comercial de la Jonquera. Es va camuflar perquè tenia l'entrada vetada en una botiga- Va quedar llavors arrestat -el dia 9 d'abril- per un delicte de trencament de condemna perquè no podia accedir a l'establiment fins al setembre i també per furt. L'endemà dels fets va passar davant del jutge i en van decretar la seva llibertat.

L'home de 56 anys va tornar a ser arrestat aquest dimecres, quatre dies més tard de l'anterior detenció, però per un altre delicte, per ser presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. I és que els Mossos el van enxampar venent cocaïna des d'un pis de la mateixa població. Els agents de la comissaria de Figueres el van arrestar després de constatar que havia venut 1,10 grams de cocaïna. Una quantitat que està valorada en 67,72 euros al mercat negre, segons l’Oficina Central Nacional d’Estupefaents del Ministeri de l’Interior. El detingut, amb diversos antecedents, passarà pròximament davant l’autoritat judicial competent de Figueres. Roba unes vambes disfressat de dona perquè tenia l'entrada vetada en una botiga de la Jonquera Cal recordar que els fets del dia 8 d'abril van succeir en una botiga del centre comercial de la Jonquera i que van ser els treballadors de l’establiment que van alertar als Mossos que havien vist un home disfressat de dona i que l’havien reconegut perquè tenia prohibit l’accés a la botiga per resolució judicial. Diverses patrulles de la Unitat de Seguretat Ciutadana d’aquesta comissaria s’hi van adreçar. En arribar-hi, van trobar-se que els vigilants tenien retingut al presumpte lladre. Aquest havia llançat les vambes furtades en una paperera de l’exterior.