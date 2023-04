Intervenen més de 500 pastilles d'èxtasi i altres tipus de drogues en un pis de Figueres

Els Mossos d'Esquadra amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana de Figueres han intervingut més de 500 pastilles d'èxtasi i diferents drogues en un pis de Figueres.

Aquest matí s'ha fet una entrada i escorcoll en un habitatge del centre, al carrer Peralada. L'actuació no només ha acabat amb el comís de diversa droga preparada per la seva venda sinó també amb dues detencions.

El dispositiu policial ha començat a primera hora del matí i ha tingut el carrer tallat fins ben entrat el matí mentre es duien a terme les actuacions policials.

Hi han participat diverses unitats dels Mossos: membres de l'ARRO (Àrea Regional de Recursos Operatius), efectius de Seguretat Ciutadana, i agents d'Investigació de la comissaria de Figueres i també la Unitat Canina. En l'actuació també hi havia la Guàrdia Urbana de Figueres.

Les queixes veïnals per possible tràfic de drogues en aquest domicili del carrer Peralada són l'origen de la investigació policial. Que després de diverses indagacions i comprovacions dels fets ha culminat avui amb l'entrada al pis, on es venia i consumia droga.

Els agents han detingut dos homes de 24 i 27 anys relacionats amb els fets i els acusen de ser presumptes autors d'un delicte de tràfic de drogues.

Durant l'escorcoll han pogut localitzar i decomissar diversos tipus de drogues de síntesi: hi havia 522 pastilles d'èxtasi (Mdma) així com 1,1 grams d'amfetamina i LSD.

També han intervingut 73 grams de cocaïna, 125 grams de marihuana. Algunes de les substàncies ja estaven preparades per la venda en bossetes.

D'altra banda, també han comissat eines per manipular i pesar els estupefaents: dues bàscules de precisió i tres molinets.

Al mateix temps, durant l'escorcoll del domicili han confiscat dues pistoles i un revòlver d'aire comprimit. Finalment, la policia també ha localitzat 3.500 euros en bitllets i ha decomissat dos patinets elèctrics.

Ambdós arrestats passaran les pròximes hores a disposició judicial davant el jutge d'instrucció de guàrdia de Figueres.