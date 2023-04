Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre persones per tràfic de drogues en dos dies a Vilajuïga. A dos d'ells també per un robatori amb força a la finca d'aquesta població.

El primer dels fets va acabar desencadenant el segon i és que els Mossos d’Esquadra de la Comissaria de Roses van rebre un avís pels volts de les 7 de la tarda de dimarts per dirigir-se a Vilajuïga perquè s’estava cometent un robatori amb força en una finca. En anar a fer les comprovacions van interceptar però en terme de Garriguella, una furgoneta amb dos ocupants que fugia del lloc.

En l’escorcoll del vehicle els agents de seguretat ciutadana van trobar cinc quilos de cabdells de marihuana repartits en dues bosses d’escombraries, que suposadament havien robat de la casa.

Els dos ocupants van quedar detinguts pels Mossos. Es tracta de dos homes, un de 21 anys sense antecedents i un de 39 anys amb antecedents policials, que van quedar acusats de ser presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i d'un delicte de robatori amb força.

Els Mossos van anar a fer comprovacions a la finca on hi ha dues granges abandonades i un habitatge. Els agents van trobar indicis que podria haver-hi una plantació dins d’aquest últim.

Per aquest motiu va començar a investigar els fets i l'endemà van fer una entrada i escorcoll a la finca de Vilajuïga.

Cultiu de marihuana

Van trobar un cultiu de marihuana de 500 plantes de marihuana. Aquestes estaven distribuïdes en dues habitacions dins l’immoble en diferent estat de creixement. En una hi havia 276 plantes d’entre 80 i 90 centímetres d’alçada i a l’altra, 224 d’entre 40 i 50 centímetres. Els agents també van intervenir els estris necessaris per al cultiu com ara làmpades, transformadors, ventiladors.

El mateix dia també van detenir els dos responsables del cultiu que eren a la casa. Es tracta d'una dona de 31 anys que fins ara no comptava amb antecedents policials i un home de 49 anys també sense antecedents. Ambdós estan acusats no només d'un delicte contra la salut pública sinó també un de defraudació de fluid elèctric perquè tenien la llum punxada.