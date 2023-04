L'Ajuntament de Vilafant ha demanat a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) una subvenció per connectar un pou a la xarxa d'abastament per tal de garantir el subministrament.

Els sol·licita una ajuda de 63.621 euros per permetre tirar endavant els treballs per connectar l'aigua de la xarxa de Figueres cap al pou 1 de Vilafant.

L'actuació té un cost de 121.421 euros i es portarà a terme també amb inversions el mateix Ajuntament.

L'ACA disposa d'una línia d'ajudes per tal que els ens locals puguin realitzar projectes per promoure accions per pal·liar els dèficits i els desequilibris hidràulics, per aquest motiu, des del consistori s'ha sol·licitat aquesta subvenció que permetrà que Vilafant millori la seva xarxa d'aigües.

Des de l'Ajuntament de Vilafant, cada any es treballa per millorar la xarxa d'aigües duent a terme diferents intervencions per evitar-ne pèrdues i per fer que aquesta sigui més eficient.

Per aquest motiu, en els diferents pressupostos municipals s'inclou una inversió per tal de poder realitzar totes aquestes millores.

Assegurar el dipòsit d'aigua

«Tenim l'objectiu d'assegurar l'alimentació del dipòsit de Vilafant i a la vegada compartir recursos amb Figueres, en el cas que sigui necessari. Som conscients de la situació de falta d'aigua en la qual ens trobem, per això creiem que aquest projecte ens permetrà estar preparats per garantir aquest recurs als nostres veïns i veïnes, i també ens permetrà mantenir la qualitat de l'aigua dels pous de Vilafant» ha explicat l'alcaldessa de Vilafant Consol Cantenys.