Els Bombers de la Generalitat confien poder enlairar els mitjans aeris aquesta tarda -al matí, la tramuntana no ho ha permès- i donar per controlat l'incendi que crema a Portbou cap a les set del vespre. Durant el matí, han resseguit amb línies d'aigua el centenar d'hectàrees que el foc ha calcinat a l'Alt Empordà, on va entrar-hi des de la Catalunya del Nord, i han apagat tres punts calents dins l'àrea cremada.

El sotsinspector Jordi Monterde, cap de l'operatiu, reconeix que a més del vent, l'orografia de la zona fa "difícil" la feina dels Bombers. Monterde sí que ha reclamat, però, que els curiosos no s'acostin a la zona ni s'hi endinsin, perquè encara hi ha "perill". També ha dit que aquest foc és "un avís" de la situació que es pot viure a l'estiu.

Segons ha concretat Monterde, l'incendi que es va originar a la Catalunya del Nord, i que ahir a la tarda va entrar a l'Alt Empordà, ha calcinat unes 800 hectàrees, de les quals un centenar a la banda de Portbou. El flanc dret del braç que va entrar a l'Empordà ha arribat a tenir una longitud de nou quilòmetres; i l'esquerre, de set.

D'ençà que el foc s'ha donat per estabilitzat, els Bombers s'han centrat a resseguir el perímetre amb línies d'aigua i eines manuals per controlar possibles represes. Una tasca on, entre d'altres, hi prenen part els GRAF. El sotsinspector ha explicat que durant el matí s'han detectat "tres punts calents", que s'han apagat; tots ells, però, dins la zona cremada.

"La nostra estratègia és poder donar el foc per controlat abans de l'ocàs, aproximadament cap a les set del vespre", ha dit Jordi Monterde. D'entrada, controlant el flanc dret cap al cap; després, fent el mateix amb l'esquerre i, finalment, la cua en direcció cap a la frontera.

El sotsinspector ha admès que, a l'hora de treballar, hi ha dos factors que els juguen en contra. El primer és el vent, que tot i que a migdia ha començat a amainar, la tramuntanada no ha permès enlairar els mitjans aeris. "No prevèiem que fos tan forta aquest matí, i això és una dificultat", ha explicat.

El segon factor que ho complica és l'orografia, perquè el terreny és abrupte. "Entre un punt d'emplaçament i un altre a vegades hi ha molta distància, molt pendent i molta roca; i poder muntar línies d'aigua entre ells es fa difícil", ha concretat Monterde.

"Que no s'apropin"

El sotsinspector dels Bombers ha aprofitat per fer una crida a la ciutadania, demanant que no s'apropin a la zona de l'incendi. "Hi ha curiosos que entren dins l'àrea cremada, i tot i que no hi hagi incendi aparent, és una zona de perill", ha dit.

"Aquest incendi és un avís del què ens pot passar a l'estiu; si en aquestes èpoques ja tenim un incendi així, aleshores els podem tenir molt pitjors", ha afirmat. "Per això, aprofitem per conscienciar la ciutadania perquè no s'exposi", ha conclòs Monterde.