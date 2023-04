L'alcalde de Portbou situa el focus de l'incendi en una platja francesa gràcies a una fotografia

L'incendi de Portbou, que els Bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat aquest dilluns a primera hora del matí, ha abrasat un centenar d'hectàrees però va començar a l'altre costat de la frontera francesa, on ha calcinat unes 800 hectàrees i segueix actiu. L'alcalde de Portbou, Xavier Barranco, situa l'origen del sinistre a la platja de Peyrefite, a la localitat francesa de Cervera, a molt pocs quilòmetres del territori gironí, gràcies a una fotografia enviada per un testimoni que ha compartit amb El Periódico de Catalunya.

Foc estabilitzat Els Bombers han estabilitzat aquest dilluns l'incendi que es va originar a la Catalunya del Nord i que alertava Portbou. Durant la matinada, els efectius d'emergència han pogut complir els objectius marcats i que passaven per contenir les flames que afecten el flanc dret. Ho han explicat a l'ACN fonts dels serveis d'emergències que s'han mostrat optimistes amb l'evolució d'aquest foc que va iniciar-se entre Banyuls i Cervera de la Marenda. Han cremat més de 930 hectàrees, 96,37 de les quals a l'Alt Empordà, segons els càlculs dels Agents Rurals. L'incendi ha cremat unes 100 hectàrees a Portbou