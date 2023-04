Ramaders que tenen bestiar a la zona de Portbou afectada per l'incendi que es va declarar ahir a la Catalunya del Nord lamenten que es vegi ara que són una activitat essencial per frenar l'avanç de les flames, sobretot amb la situació de sequera actual, i reclamen ajudes. El pastor que hi té un ramat de cabres que, segons han reconegut els Bombers, va contribuir a aturar el foc per la neteja que havien fet de la superfície ha afirmat que no s'hi pot guanyar la vida.

Antonio Rodríguez, a més, també ha criticat que ahir no va rebre suport dels equips d'emergències per baixar el ramat, d'unes 200 cabres, i salvar-lo del foc. El van ajudar dos ramaders que tenen vaques a la zona: "Hi havia molt fum i no sabíem per on tirar".

El pastor que té el ramat de cabres que s'alimenten del sotabosc a la zona de Portbou afectada per l'incendi va viure moments de tensió i impotència, quan va veure que el foc arribava a l'Alt Empordà i s'apropava al corral. Antonio Rodríguez critica que els equips d'emergències no li van brindar ajuda i agraeix la implicació de dos companys que van anar fins a la zona i, plegats, van fer baixar el ramat per la carretera fins a Colera. Allà, han passat la nit en el tancat d'un dels ramaders.

Rodríguez fa uns set anys que té un dels 'ramats de foc'. Actualment són unes 200 cabres però n'havia arribat a tenir més de 700. El motiu d'aquesta reducció és que els números no surten. Tot i les subvencions, el pastor remarca que l'encariment dels costos, els problemes derivats de la sequera i el fet que l'augment de la cistella de la compra no vagi acompanyat d'un augment del preu que es paga al sector primari fan pràcticament inviable continuar amb la feina. De fet, explica que es veu obligat a tenir una segona feina.

Per això, el pastor lamenta que es vegi ara que la contribució que fan per frenar l'avenç dels incendis és imprescindible. Antonio Rodríguez ha detallat que a la zona de Portbou es veu "clarament" la línia on les seves cabres han fet feina i que ha permès aturar el foc. El pastor concreta que voldria que es revalorés la tasca que fan i poder-s'hi guanyar la vida, sense haver de rebre ajudes de les administracions que, a més, precisa que s'han anat reduint amb els anys.

La sequera, problema afegit

Un dels ramaders que el va ajudar ahir és Ramon Carbonell, que té vaques prop de la superfície afectada pel foc però al terme municipal de Colera: "Quan vam veure el piló de fum que hi havia, vam patir pel company de Portbou i el vam anar a ajudar perquè hi havia perill que es les cabres es cremessin i ell estava una mica angoixat, com és normal". Per exemplificar la feina que fan les pastures, Carbonell posa d'exemple el tancat on les cabres han passat la nit i que en poques hores "ja és bastant net".

"La pastura és bàsica per a la prevenció d'incendis i n'anem parlant però no es prenen suficients mesures. Això s'hauria de potenciar i la gent que estem pasturant no hauríem de pagar, se'ns hauria d'ajudar", ha exposat el vaquer que remarca que aquest any és especialment "ruïnós" com a conseqüència de la sequera: "No tenim aigua, els animals no tenen menjar i els hem d'ajudar amb tacs de pinso. Els números en un any normal ja no surten però aquest és catastròfic perquè el menjar és molt més car".

Ramon Carbonell ha explicat que la funció de les pastures és eliminar combustible del sotabosc: "A Portbou es veu clarament que el foc no ha cremat on hi havia les cabres perquè no hi havia res per cremar. La pastura és això, treure combustible per al foc i és molt important".

El vaquer ha afirmat que això és especialment essencial en superfícies agrestes i de difícil accés com la de la zona però reclama més ajudes: "Volem continuar fent això però no podem venir aquí i perdre calers". "No sé quina línia s'hauria de buscar per potenciar més això però tota la societat hi sortiríem guanyant", ha conclòs Carbonell.