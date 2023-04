L’Ajuntament de Palau-saverdera s’ha adreçat als veïns per comunicar-los que durant el mes de febrer es va superar el límit màxim permès de consum diari per persona i dia de 230 litres i que l’Agència Catalana de l'Aigua (ACA) els ha comunicat que rebran una sanció. El govern local insta als veïns a prendre les mesures necessàries per evitar que això es continuï repetint. El recurs hídric prové de l’aqüífer Fluvià-Muga que figura amb una sequera severa.

L'alcaldessa, Isabel Maria Cortada, ha explicat que és una mitjana i que el més probable és que pugui tractar-se d’un consum més elevat de l’actualment permès per part d’indústries. Però les dades són generalitzades. Davant l’avís de sanció, que no entenen per què acaba pagant l’Ajuntament i, per tant, tots els veïns, es va informar als ciutadans. «Això suposarà haver d’afrontar una multa que, demanera indirecta, acabarem pagant entre tots», els diuen a través dels portals de comunicació. També es faran arribar cartes recordant les mesures, les restriccions i la situació.

Cortada constata que « que hi ha gent que en són molt conscients i altres no tant». I, a més, recorda que l’Ajuntament no té els mitjans per fer el control sobre l’ús indegut de l’aigua.

Palau-saverdera depèn de l’aqüífer del Fluvià-Muga que en aquest moment figura en el nivell de sequera severa. Això suposa una sèrie de prohibicions i unes de restriccions que la Generalitat detalla, per exemple, en el portal de sequera.

En consum d’aigua per persona i dia l’estableix en 230 litres en les poblacions afectades per sequera severa dels seus recursos hídrics. A Palau-saverdera, les dades del mes de febrer són que es va superar amb una despesa de 275,54 litres per persona al dia.

Per això els recorda que restriccions i maneres d’estalviar aigua per reduir aquest consum.

Prohibit omplir piscines

Per exemple, està prohibit omplir piscines. Només es pot fer amb el reompliment parcial amb sistemes de recirculació de l’aigua. Però també recomanen consells per estalviar com la dutxa en compte de la banyera; no utilitzar aigua per a descongelar aliments, entre altres. En ús agrícola s’ha de reduir un 40%, un 30% en el ramader, un 15% en industrial i un 15% en recreatiu.

L’alcaldessa creu que si no plou properament la situació anirà a pitjor. De moment no els ha arribat el cost de la sanció.

Figueres també va rebre una sanció, en aquest cas per no haver tramitat el pla de sequera, tot i que l’Ajuntament va al·legar que existeix i es compleix.

En alerta el pantà

Actualment el visor sobre la sequera de la Generalitat per a les poblacions de Girona, estableix el nivell sever per a l’aqüífer del Fluvià-Muga del qual depenen una part de les poblacions de l’Alt Empordà. El d’alerta per qui depèn del pantà de Darnius i Boadella i de normalitat per al Ter-Llobregat.