L’incendi de Cervera que va arribar a Portbou ha deixat al paisatge la pejtada del foc. Però no només ha deixat l’efecte a terra ferma, al mar, el biòleg i naturalista Eduard Marquès, ha fotografiat fauna marina envoltada per les restes a cap de Creus. Concretament va poder observar com meduses busquen aquest element com si es tractés d’aliment.

