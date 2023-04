13 anys de presó per un robatori a Bàscara: delatat pel seu accent

Un robatori perpetrat el 15 de maig de 2022 en un habitatge de Bàscara on hi vivien un home amb discapacitat i el seu fill ha acabat amb condemna gràcies a la suma de diversos indicis, el principal dels quals és l’accent d’un dels lladres que va perpetrar l’assalt.

La condemna, de 13 anys de presó, l’ha imposat el jutjat Penal 1 de Figueres, que fa responsable el lladre d’haver entrat cap a dos quarts de set del matí per la força a l’habitatge juntament amb cinc o sis persones més que no s’han pogut identificar i de perpetrar un robatori i apallissar als seus ocupants durant 40 minuts. Els cops, descrits per una de les víctimes com una «tortura», van ser duts a terme amb un matxet, un pal de golf i un pal de beisbol.

Els lladres van forçar la porta del garatge amb una pota de cabra, i el soroll que van fer va alertar el fill, que va trucar el 112 mentre intentava bloquejar la porta de l’habitació, però no va tenir temps d’avisar ningú perquè la porta es va obrir amb força i el mòbil va saltar pels aires. Llavors els lladres van registrar tota la casa i tant ell com el seu pare van començar a patir una pluja de cops «indiscriminats» mentre els preguntaven repetitivament on eren els «diners, les joies i la marihuana». La víctima va poder distingir la fisonomia del lladre perquè entre el passamuntanyes se li veien uns ulls rodons i uns llavis molsuts. També va sentir que parlava castellà amb accent andalús «exagerat». Aquest lladre va robar-los les claus del cotxe, telèfons mòbils i la seva targeta de crèdit. Ambdues víctimes van patir talls i ferides a tot el cos, pels quals hauran de ser indemnitzats amb 2.998,32 euros. Després de regirar tota la casa els lladres van marxar. Una patrulla policial alertada per la trucada de la víctima va veure com tres individus sortien de la casa amb passamuntanyes i van perseguir-les, però van perdre’n el rastre. Però quan van tornar a la casa van poder localitzar un dels homes que havia fugit i el van acabar detenint després d’una persecució. Li van trobar els objectes robats a la víctima, però ell va dir que ho havia arreplegat d’una paperera i que es dedicava a recollir ferralla. «La declaració de l’acusat no té cap mena de sentit», subratlla la sentència, que encara es pot recórrer, i assenyala que va dir coses sense sentit, com ara que el van detenir a Figueres, quan la detenció va tenir lloc a Bàscara. Tampoc no li van trobar cap carro on transportés la ferralla.

L’indici clau

En canvi, el jutge considera que l’indici més important per condemnar-lo és la seva declaració a instrucció, on va parlar amb un «correcte castellà amb accent andalús», coincidint amb la descripció feta per la víctima.

Durant el judici la defensa va intentar «ocultar» aquest indici, i l’acusat va declarar amb intèrpret assegurant que no entenia l’idioma. El jutge sosté que «és una estratègia legítima, però no ha impedit constatar la seva fluïdesa del castellà», a través de la reproducció de la seva declaració a instrucció i també durant el judici, ja que «contestava les preguntes abans que les traduís l’intèrpret». El jutge també ha tingut en compte la descripció física feta per la víctima i les declaracions dels agents que van participar en la persecució.

Penes màximes

L’advocat de l'acusació particular, Aitor Cuéllar, indica que es tracta d’una resolució molt argumentada i que resulta destacat el fet que el jutge hagi optat per imposar les penes màximes pels dos delictes (5 anys pel robatori amb violència amb instrument perillós i 4 anys per cada delicte de lesions agreujades). Quan compleixi tres quartes parts de la pena serà expulsat. Per imposar les penes el jutge ha tingut en compte la violència exercida pels lladres i els instruments utilitzats, així com la condició de vulnerabilitat d’una de les víctimes, que té reconeguda una discapacitat del 65%. El fet que els lladres anessin vestits amb passamuntanyes també agreuja el delicte de robatori. Vista la violència amb la qual van actuar, el lletrat assegura que l’assalt podria haver tingut un final «fatal».