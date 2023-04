Una processó per invocar la pluja. Serà avui a dos quarts de nou del vespre a Peralada. "Com es ja feia antigament, en períodes de sequera, es treurà en processó el Sant Crist Negre per a demanar-li pluja", informen.

La sortida serà des de la parròquia de Sant Martí i els organitzadors els Portadors del Sant Crist Negre. Processó del Sant Crist Negre

🗓️ Dijous 27 d’abril, a les 20.30h.

📍Sortida de la parròquia de Sant Martí.

🌧️ Com es ja feia antigament, en períodes de sequera, es treurà en processó el Sant Crist Negre per a demanar-li pluja.

ORGANITZA: Portadors del Sant Crist Negre pic.twitter.com/STgpWaFBQQ — Ajuntament Peralada (@ajperalada) 23 de abril de 2023 Sortiran al carrer en una de les poblacions afectades per la sequera. La població i la seva àrea propera es troba en nivell d'excepcionalitat, el que obliga a restriccions perquè depenen de l'aigua del curs del Fluvià-Muga. Les poblacions de l'entorn estan en nivells d'alerta i depenen o bé de l'aigua de pluja o del pantà de Darnius i Boadella. Entren en vigor les restriccions d'excepcionalitat per sequera a 224 municipis catalans Les processons estan tornant arreu del territori català. També fa setmanes que els monjos de Montserrat resen per demanar la pluja i esfan ofrenes i pregàries per demanar a la Moreneta aigua. Justament , segons el9nou, una cinquantena de persones van participar dissabte en una caminada-processó seguint un itinerari des de l’església de Sant Pau de Pinós fins a la de Santa Maria de Pinós, lloc conegut popularment com a Ginebret, en una iniciativa semblant a la que havien viscut de petits alguns dels presents. Una vegada van arribar al final dela processó l'arxiprest del Bages nord i rector de les parròquies de Gaià i de Sant Esteve de Vilaramó va llegir una pregària en una discreta cerimònia que va finalitzar amb un cant grupal. Hi participaran persones de diferents parròquies. Fins als anys cinquanta eren habituals aquestes processons presidides per una gran creu amb el Crist crucificat i explicaven que sovint havien estat sorpresos per la pluja. A prop de l'Alt Empordà, on avui es recupera aquesta tradició, a Perpinyà el dissabte 18 de març s'hi va fer una processó per demanar a sant Galderic, el patró dels pagesos catalans, la fi de la sequera. La comitiva va sortir de la plaça de la Catedral i es va desplaçar fins al riu Tet, on es va fer una benedicció. À #Perpignan, une procession est organisée pour implorer Saint Galdric de faire venir la pluie pic.twitter.com/nAq0Z6PP7B — France Bleu Roussillon (@bleuroussillon) 18 de marzo de 2023 Un grup de pagesos i veïns feligresos del també va decidir recuperar la tradició de fer misses i processons per demanar que plogui. Va ser el diumenge 26 de març amb una cerimònia a l'església de la Mare de Déu dels Torrents, al municipi de l'Espunyola, que va ser presidida pel bisbe de Solsona, Francesc Conesa. "Antigament amb la marededéu que es va trobar als torrents ja s'havien fet diverses misses. Una de les invocacions que se li fan és demanar-li que plogui", explicva l'alcalde, Albert Altarriba, a Catalunya Ràdio. A aquesta zona recordaven que no fa tants anys, el 2008, també durant un període de sequera es va fer una processó i va funcionar. A l'emissora, Pep Altarriba recordava que "es va anar al santuari, es va fer una pregària demanant que plogués i la veritat és que va funcionar. No sé si van ser les pregàries o la casualitat, però la veritat és que va ploure." El conseller de Medi Ambient d'aquell moment, Francesc Baltasar, va visitar la Verge de Montserrat buscant solució. Bon dia. Si el conseller Baltasar el 2008 demanava a la Moreneta que plogués, avui ho he fet jo. 🤞🤞🌧🌧🌧 pic.twitter.com/FuQ5fEBzcd — Jordi Escoda (@reusmeteo) 23 de abril de 2023 A la comarca de l'Alt Empordà, la major part del territori, excepte l'Escala, està en nivell d'alerta o excepcionalitat. Com t’afectaran en el dia a dia les restriccions d’aigua per sequera a Catalunya?