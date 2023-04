D'Eivissa als canals de Santa Margarida de Roses: aquesta era la ruta dels narcotraficants d'haixix que s'han detingut a terres gironines. L'operació del Servei de Vigilància Duanera i la Policia Nacional ha pogut desmantellar la banda de traficants que volia introduir 3 tones d'haixix a la costa de Girona.

El dispositiu s'ha saldat amb set detinguts, el comís de dos velers i el comís més gran d'aquest tipus de droga en l'última dècada a Girona, tres tones d'haixix (75 fardells). L'immoble que utilitzava l'organització per rebre l'haixix a més, tenia un embarcador propi i a dins, la policia hi va intervenir una plantació de marihuana.

Els detinguts són de cinc nacionalitats diferents: dos ciutadans alemanys, un colombià, un francès, dos espanyols i un romanès. L'operació es manté oberta perquè falta realitzar dues detencions.

L'inici: el 2022

La investigació es va iniciar a finals de l'any passat quan es va tenir coneixement de l'existència d'un grup criminal que podria estar introduint haixix a la zona de Santa Margarida (Roses). Les primeres indagacions es van centrar en una sèrie de ciutadans de diverses nacionalitats que es desplaçaven en embarcacions d'esbarjo al sud d'Eivissa, on rebien una gran quantitat d'haixix que posteriorment descarregaven a l'amarratge d'una casa particular de Roses. Va ser llavors quan, a través del Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO), es va començar a coordinar una investigació conjunta entre la Policia Nacional i el Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària.

L'organització, per fer la seva activitat il·lícita, va escollir una localització que dificultava la tasca dels investigadors: els canals de Santa Margarida. És una zona residencial amb canals on les cases tenen un embarcador propi únicament accessible des dels domicilis. A més, hi habiten normalment residents temporals i turistes de diferents nacionalitats. Aquesta alta rotació i les característiques dels habitatges feien més complexa la detecció dels membres de l'organització.

Enxampats "in fraganti"

Amb l'avenç de les indagacions, els investigadors van tenir coneixement que l'organització realitzaria una sortida al mar després de la Setmana Santa. Va durar des de l'arribada del veler, a migdia del dia 12, fins a la matinada del 13 d'abril, quan van comprovar que els investigats carregaven en una furgoneta els fardells d'haixix i van decidir intervenir-hi.

Els agents havien observat com els investigats entraven i sortien de l'embarcació a la casa, utilitzant uns dispositius frontals amb llum per poder il·luminar mínimament la zona, completament fosca. Una vegada traslladats els fardells de l'embarcació a la casa, van situar la furgoneta a la porta i la van carregar.

En aquell moment els investigadors de Vigilància Duanera van detenir tres persones, després de rescatar-ne una que havia saltat a l'aigua per intentar escapolir-se. En les actuacions posteriors, agents de la Policia Nacional van detenir quatre persones més, els quals també van confiscar 75 fardells d'haixix que van llançar un pes de 2.854 quilos d'estupefaent.

També, van intervenir un segon veler que l'organització pretenia utilitzar per al transport, però que finalment va ser descartat a conseqüència d'una avaria.

864 plantes de marihuana

En l'escorcoll del domicili que havia estat utilitzat per a la partida també es va trobar una plantació de marihuana. La policia considera inusual que s'instal·li una plantació en el mateix immoble destinat a guardar haixix. En els escorcolls domiciliaris efectuats posteriorment van intervenir una altra plantació. En total, van comissar 864 plantes.

Històric

La gran quantitat d'haixix intervingut en aquesta operació suposa la intervenció més gran d'aquesta droga a la província de Girona que s'ha introduït per via marítima amb embarcacions d'esbarjo en l'última dècada, en un context en el qual el litoral català torna a ser utilitzat per a les partides d'haixix.

L'actuació, coordinada a través del Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO), ha estat duta a terme per les Unitats Combinades de Vigilància Duanera de Girona i Cadis i la Policia Nacional.