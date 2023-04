Tornen a arrestar un jove que havia fet danys en cotxes a Empuriabrava, ara per calar foc a casa del veí

La Policia Local de Castelló d'Empúries i els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Roses han tornat a detenir a un jove que porta de corcoll darrerament als cossos policials de la zona.

El van arrestar el cap de setmana per causar danys en vehicles aparcats en un pàrquing d'una discoteca d'Empuriabrava i aquest, va tornar a actuar durant la matinada de dijous.

Aquesta vegada, presumptament va calar foc a casa del veí. L'incendi de la nit de dimecres a dijous per sort no va causar massa afectacions i va poder ser extingit en pocs minuts. Va cremar una persiana de la casa gràcies a la rapidesa de l'actuació dels Bombers.

El veí afectat és qui va alertar la policia pels volts de dos quarts de tres de la matinada que hi havia una persona intenta-li cremar la casa i quan hi van arribar, ja no hi era.

Els Mossos i la Policia Local finalment el van localitzar a la C-260, poc després de l'entrada d'Empuriabrava. El van arrestar com a presumpte autor d'un delicte d'incendi. L'arrestat és un veí de Roses de 21 anys reincident.

Aquesta setmana també hi va haver un altre incendi de vehicle, en aquest cas al carrer Puigmal i se sospita que el detingut podria ser també el presumpte autor, de moment s'investiga.