«Tres estrelles radiofòniques», Jaume Peral (entre altres càrrecs, ha estat director general de RAC1 i RAC 105), Lluís Arté (coordinador a Cadena 100 Catalunya) i Jaume Serra (delegat a Prisa Media a Catalunya), han donat el tret de sortida a les Fires i Festes de la Santa Creu amb el tradició pregó des del balcó de l'Ajuntament. I ho han fet reivindicant la ràdio i les Fires de Figueres, les dues amb una llarga història que ha donat batec a la ciutat. També han fet una crida a deixar de ser crítics, recordar els valors de Figueres i construir una ciutat que «sigui l’enveja del país», deia Serra.

Ràdio Popular de Figueres als anys 60 i SER Empordà als 80 són dos referents de la ciutat. L’alcaldessa, Agnès Lladó, ha recordat que «Figueres ha estat una ciutat de ràdio, amb diverses emissores punteres que havien proporcionat, sobretot en els anys foscos de la dictadura, entreteniment, companyia i un petit espai de catalanitat» i va defensar que cal mantenir viva l’herència de la ràdio.

Per aquestes emissores van passar els pregoners que han exaltat el recorregut i el valor de la ràdio i les fires a la ciutat.

Jaume Peral ha estat el primer en obrir el pregó, un dels «tres malalts de ràdio», que ha recordat les emissores locals, i els molts professionals que han sortit de la ciutat.

«Ja són moltíssimes les festes majors que s’han fet al llarg de la història», ha dit, i «segur que les festes d’aquest 2023 superen en molt a les del 78». «I si parlem de ràdio podem convenir exactament el mateix», ha dit Peral, perquè «la ràdio que fem des de totes les emissores no s’entendria sens programes mítics de fa molts anys enrera». I el periodista avui a RAC1 i RAC 105 ha fet una crida a seguir «el mitjà que mai falla» . «No deixeu mai d’escoltar la ràdio», ha animat als nombrosos assistents al pregó.

Canvis a la ràdio

«89.4 FM Ràdio Popular de Figueres i l’emissora de l’Empordà». «Us sona?» ha dit Lluís Arté que en dies com els d'avui havia retransmès en directe el pregó. Les coses han canviat molt, ha recordat Arté, rememorant com s’havien d’enfilar a les teulades, passar metres i metres de cable, «posar una antena que enllacés amb els estudis» i fins i tot demanar a algun veí un telèfon mòbil. Des d’aquelles emissores van fer coses com «el cubata més gran del món fet a una discoteca», de 2400 litres, un rècord Guiness o un concert de Sangtraït a la plaça de Braus perquè «Ràdio popular també va formar part del batec cultural i social de la ciutat». Ha canviat com les fires però «el temps passa, però les coses bones sempre queden».

Jaume Serra, com els companys, ha recordat periodistes, alguns desapareguts com Miquel Ruiz (fotoperiodista) i records de les fires. Durant el pregó l'alcaldessa també ha recordat la periodista Montserrat Minobis.

Jaume Serra ha tancat el pregó dient que fa temps que «els figuerencs us heu especialitzat en l’autodestrucció». Ha recordat els atractius de Figueres com Dalíe, el Motel o la situació geogràfica privilegiada i ha demanat que «potser és l’hora de deixar de ser hipercrítics i antropòfags i trobar la manera de remar plegats». El pregó va ser un dels actes del programa d’ahir que també va comptar amb cercavila o els concerts del Rampell.