Figueres està vivint avui una gran varietat d’activitats per les Fires i Festes de la Santa Creu. Des d’escacs a bàsquet passant per balls o tradicions com els gegants o la trobada castellera de les comarques gironines, la ciutat s’està omplint per celebrar un dels dies grans de l’edició d’enguany.

En el calendari quedarà marcat com el primer dia que es pot accedir a les visites guiades a la casa natal de Salvador Dalí. També en l'àmbit cultural se celebra la descoberta de la ciutat de Figueres a través de la literatura, amb un recorregut pels espais vitals de les escriptores i escriptors figuerencs. Pels aficionats als cotxes clàssics, avui s’ha organitzat la Rua del 600, que a les 11 del matí ha sortit de la plaça de la Creu de la Mà i finalitzarà a la plaça del Gra. També s'ha organitzat una trobada de puntaires.