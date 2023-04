Nil Moliner, Sopa de Cabra, Mariona Escoda, OBK han estat alguns dels artistes guardonats en una nova edició dels premis 'Números 1 a Catalunya' de la Cadena 100. L'emissora radiofònica va voler reconèixer i premiar grups i artistes catalans que han sigut i són referents del panorama musical, en un gala celebrada ahir dissabte al Teatre Jardí de Figueres.

Dalt l'escenari van actuar icones del pop-rock com Sau, Sopa de Cabra o Miquel Abras; clàssics com OBK; la guanyadora del concurs 'Eufòria', Mariona Escoda; o artistes emergents com Suu, Sara Roy o Depol.

Un altre plat fort de la cerimònia va ser l'actuació de Els Amics de les Arts, amb un final de festa a càrrec de Nil Moliner, un dels cantants amb més projecció del moment.

La gala al Teatre Jardí de Figueres va estar conduïda per Xavi Caminals, presentador de 'La millor varietat musical' de Cadena 100, emissora de radiofòrmula amb més d'1,6 milions d'oients a tot l'Estat, 165.000 a Catalunya, segons la darrera onada de l'EGM.