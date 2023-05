L'Ajuntament de Figueres denuncia "sabotatges" a l'enllumenat i contenidors durant la vaga del servei d'escombraries, que va començar divendres passat i coincideix amb les Fires i Festes de la Santa Creu. En una piulada, l'ajuntament ha informat que aquesta nit hi ha hagut "afectacions a l'enllumenat" del carrer Peralada, Vilallonga i la plaça de l'Ajuntament i que també s'han malmès "diferents contenidors": "Han estat provocats per sabotatges relacionats amb la vaga d'escombraries". En concret, i segons fonts municipals, s'han manipulat instal·lacions elèctriques i s'han fos algunes bombetes LED de fanals. En el cas dels contenidors, s'han retirat les nanses que serveixen per fer la recollida de deixalles.

"Tots aquests fets seran denunciats", exposa el consistori. Aquesta nit s’han produït diferents afectacions a l’enllumenat del carrer Peralada, Vilallonga i pl. Ajuntament. Aquests fet han estat provocats per sabotatges relacionats amb la vaga d’escombraries. També s’han malmès diferents contenidors. Tots aquests fets seran denunciats. — Ajuntament de Figueres (@ajfigueres) 30 de abril de 2023 La vaga continua i, també, les negociacions entre els sindicats convocants, Co.bas i CCOO, i les empreses Ecoserveis, que gestiona les escombraries, i Fisersa, que s'ocupa de la neteja viària i l'enllumenat, per intentar arribar a un acord per posar-hi punt i final. Fonts municipals indiquen que hi ha previstes noves reunions per apropar postures i desencallar el conflicte.