La Guàrdia Civil ha col·laborat en el XXIX Seminari de Vigilància de Fronteres i Control de la Immigració Irregular. S'han format guàrdies civils de tot Espanya que es dediquen sobretot a tasques fiscals en ports, fronteres terrestres i servei marítim i que participen en operacions Internacionals conjuntes al control de fronteres exteriors de la Unió Europea (Frontex).

Aquest seminari s'ha celebrat entre els dies 24 i 29 d'abril. La part teòrica s'ha fet al Castell de Sant Ferran de Figueres mentre que les sessions pràctiques han consistit en actuacions, tant diürnes com nocturnes, per la demarcació de Girona. Els participants han estat acompanyats per components de la Comandància de la Guàrdia Civil de Girona.

Els actes d'inauguració i cloenda van comptar amb la presència del Subdelegat del govern a Girona, el General Cap de la Guàrdia Civil a Catalunya i el Coronel Cap de l'Agrupació

Departamental dels Pirineus Orientals a Perpinyà de la Gendarmeria Francesa.

El Seminari de Fronteres té com a objectiu instruir personal de la Guàrdia Civil en coneixements teòrics i pràctics en matèria d'estratègia de vigilància de fronteres i aplicació de tecnologia, així com en els models d'operacions conjuntes amb altres països a l'àmbit Frontex. Busca capacitar els efectius per intervenir en operacions internacionals de control de les fronteres exteriors de la UE i altres missions internacionals que requereixin la participació de personal de la Guàrdia Civil.

Per altra banda, el Seminari ha permès formar personal de la Guàrdia Civil en coneixements d'aquesta matèria, així com l'ús de mitjans tècnics d'ús comú als desplegaments operatius coordinats per l'Agència Europea Frontex, amb l'objecte de facilitar la investigació internacional en matèria d'Immigració Irregular.

El seminari ha comptat amb ponents de la Prefectura de fiscal i Fronteres de la Direcció General de la Guàrdia Civil, que han informat de les noves rutes de la immigració irregular, sobretot al Sud de la Unió Europea. La província de Girona ha estat escollida, segons informa el cos policial, pel seu especial interès per ser el primer pas fronterer amb la Unió Europea.

En els darrers anys la Guàrdia Civil ha participat activament a diferents missions internacionals en territori Europeu, Africà i d'Orient Mitjà.