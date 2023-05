Els serveis externs de recollida d'escombraries contractats a Figueres per revertir la situació d'insalubritat al municipi, provocada per la vaga del servei, ja ha netejat el 30% de les àrees d'aportació. L'alcaldessa de la ciutat, Agnès Lladó, ha detallat que se seguirà treballant fins a treure les deixalles acumulades a tota la ciutat mentre es negocia amb els sindicats per poder restablir el servei ordinari. "Volem que el conflicte es resolgui de la millor manera i que això beneficiï a la ciutat i als seus ciutadans, que són qui en pateixen els resultats". Aquest diumenge a la tarda, ajuntament i sindicats es tornaven a reunir per arribar a un acord per posar fi a aquesta vaga que el consistori considera "injusta".

Després d'una setmana de vaga d'escombraries coincidint amb les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres, l'Ajuntament de la ciutat ha contractat empreses externes per retirar les deixalles que s'havien acumulat a la via pública. Els set dispositius que hi treballen des de dissabte a les sis del matí ja han pogut netejar el 30% dels punts de recollida de la ciutat. En concret, s'han retirat 85 tones de deixalles. Des del consistori s'ha assegurat que "no s'aturarà fins que tota la ciutat estigui neta".

La retirada s'ha pogut posar en marxa perquè la brossa acumulada a Figueres representava un perill de salut pública per la situació "d'insalubritat" que provocava. Així ho va acreditar un informe del Departament de Salut, que es va personar divendres a Figueres i va autoritzar l'Ajuntament a prendre mesures extraordinàries per netejar la ciutat. "Respectem el dret a vaga, però també cal respectar i preservar els drets dels ciutadans a la salubritat i accessibilitat per voreres i calçada", ha explicat l'alcaldessa.

Vaga "injusta"

Els sindicats convocants, Co.Bas i CCOO, reclamen des de divendres passat quan va començar la vaga, igualar els convenis de les dues empreses amb les quals es divideix la plantilla que efectua el servei de recollida de deixalles a la ciutat. Es tracta d'Ecoserveis, l'empresa mixta que gestiona les escombraries i Fisersa, l'empresa pública de neteja viària i enllumenat a la que es van traslladar alguns dels treballadors de la primera empresa.

Des de l'Ajuntament es considera que aquesta aturada del servei de recollida d'escombraries és "injusta i arbitrària". "La convocatòria no es va fer sota els protocols establerts i considerem que el seu contingut no està dins del marc legal vigent, perquè estem parlant de dues empreses diferents", ha dit Lladó, que ha afegit que "ara com ara, no és viable que els treballadors d'una empresa agafin el conveni d'una altra".

A més, l'Ajuntament ha denunciat de forma reiterada al llarg d'aquesta setmana de vaga "incompliments dels serveis mínims", que han agreujat la situació en mig d'una ciutat plena per les Fires i Festes de la Santa Creu "més multitudinàries" que han acumulat també molts més residus.

Continua la negociació

L'Ajuntament assegura que tot i no estar d'acord amb els motius de la convocatòria, no es tanca a negociar amb els sindicats. "L'empresa no s'ha aixecat mai de la taula", defensa l'alcaldessa de Figueres. De fet, aquest diumenge a la tarda se celebrava una nova reunió entre les parts per mirar d'arribar a acords. "Les negociacions segueixen obertes perquè el conflicte laboral s'ha de resoldre", ha traslladat Lladó, que detalla també que "les negociacions avancen de mica en mica" i que la voluntat és que "el conflicte es resolgui de la millor manera".