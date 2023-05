Diversos cartells escampats a l’accés de l’observatori de Mas Matà de Castelló d'Empúries deixen les coses clares: «Atenció, aparcament no vigilat». Un missatge d’alerta que va acompanyat de la imatge d’un lladre assaltant un vehicle. De manera evident, aquest no seria el primer cartell que esperarien trobar els visitants del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà quan accedeixen a un dels punts neuràlgics de les rutes que ressegueixen l’espai protegit.

I és que, des de fa temps, aquest aparcament, situat en el camí que connecta la carretera de Castelló d’Empúries a Sant Pere Pescador amb el càmping Almata, s’ha convertit en el lloc de treball habitual dels pispes, alguns dels quals hi actuen de manera reincident, segons es pot comprovar amb el seu modus operandi: trencada de vidre d’un vehicle, accés al seu interior i furt dels objectes de valor que hi puguin trobar. «Quan els visitants tornen de la seva excursió naturalista, es troben amb la desagradable sorpresa d’haver estat atacats per rapinyaires, i que no són ocells, precisament», explica Joan González, un usuari habitual dels observatoris del parc.

La utilització de l’aparcament del Mas Matà s’ha accentuat aquests darrers temps, des que la direcció del parc va eliminar la gratuïtat d’ús del pàrquing del centre d’informació del Cortalet per als associats de la Iaeden-Salvem l’Empordà i l’Apnae.

Denuncies presentades

Els cossos policials tenen constància d’aquests robatoris a partir de les denúncies que han anat presentant els afectats. A l’esplanada on passen aquests fets, queden les restes de vidres trencats per a testimoniar els assalts. Aquesta problemàtica també s’ha donat, en grau més baix, a l’aparcament previ que hi ha en aquest mateix camí, on solen estacionar les autocaravanes i altres turismes de pas.