La vicepresidenta tercera del govern espanyol, Teresa Ribera, ha assegurat aquest dimecres en una entrevista a TV3 que el seu ministeri mantindrà contactes amb la Generalitat en les pròximes setmanes per abordar qüestions la densitat i els usos del parc eòlic marí del golf de Roses. Entre altres, segons Ribera, cal determinar com s'evacua l'electricitat que generi per terra, i si es fa per concurs –com és la intenció del Ministeri. "Estem treballant perquè es pugui regular i desenvolupar tan aviat com sigui possible, però sempre amb la participació i el consens per part de tothom, i per tant reprendrem aquesta qüestió amb la Generalitat en les pròximes setmanes i actuarem amb la màxima participació", ha dit.

Teresa Ribera, ministra per la Transició Ecològica: "El golf de Roses és un espai que, en primera instància, té potencial eòlic. Quan determinem això, ja veurem quins són els projectes"



Ribera ha advertit els col·lectius que s'hi oposen que negar-se en rodó al projecte "no és una opció". "El que tenim és el que ja ha superat uns llindars molt importants" i "anirem veient els diversos projectes", però "no podem perdre aquesta carrera" perquè cal "prendre's seriosament l'impacte" del canvi climàtic, i "negar-se en rodó" al parc eòlic "no és una opció".