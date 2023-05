L’Estat no es decideix a abordar una millora de la carretera N-260 a Portbou

L’Estat no s’acaba de decidir a projectar una millora integral de l’N-260 en el tram des del nucli de Portbou a la frontera on es manté un traçat de revolts i una via estreta. Les darreres notícies que ha rebut l’Ajuntament és que es preveuen millores i tem que no hi hagi la voluntat d’ampliar la carretera en la totalitat. Insistirà perquè considera que l’estat actual és un perill en cas d‘emergència i ja s’ha vist en diversos incendis.

L’abril de l’any passat el Ministeri de Transport i Mobilitat va portar a terme unes obres per millorar algun revolt que durant un incendi el 2012 van deixar atrapats els conductors. Les millores van consistir a rebaixar muntanya per a augmentar el radi de gir dels revolts més conflictius.

Però la via continua amb molts revolts i girs pronunciats.

L’alcalde, Xavier Barranco, ha defensat que creuen que «la carretera ha de tenir l’amplada mínima i el radi de gir mínim perquè en cas d’emergència apartant els cotxes pugui passar un servei d’emergència pel mig que és el que diu la Dirección General de Tráfico i les normes de seguretat». «Jo fins que no hi hagi aquestes condicions, evidentment soc reivindicatiu i seguiré lluitant perquè hi hagi la reforma més integral» diu Barranco perquè les darreres notícies que han tingut per part de la subdelegació del Govern és que «continuarien amb les modificacions sobre el mateix traçat perquè no és viable fer un traçat nou». Ho contemplen com un manteniment, però més important de l’habitual, diu Barranco.

L’alcalde creu que no hi ha la voluntat ni les intencions de fer un projecte més ambiciós de tot el darrer tram de la carretera per ampliar-la.

Aquesta millora es reivindica des de fa anys. Portbou va aconseguir després d’una intensa lluita la millora del tram fins a Colera, però aquest va quedar pendent.

La situació és que els girs són complicats en cas de circular un autobús o un vehicle d’emergència gran i s’han donat diverses incidències. I fa témer que es repeteixin situacions més greus com les viscudes fa onze anys quan els conductors atrapats a la via van optar per abandonar els cotxes i baixar muntanya avall i que va suposar lamentar dos morts.