Els Bombers van donar per controlat l'incendi de Peralada ahir cap a un quart d'onze de la nit.

Amb tot, encara avui hi mantenen efectius a lloc remullant la zona i que revisen punts calents per poder-lo donar per extingit.

El foc va afectar unes 18 hectàrees, la major part agrícoles i una petita part de forestal, segons les dades provisionals dels Agents Rurals.

L'incendi es va declarar ahir a la tarda a tocar del camp de golf de Peralada i va mobilitzar 26 dotacions dels Bombers. Van haver de protegir una granja com a mesura preventiva.

La tramuntana, que avui seguirà bufant a l'extrem nord de la província, va ser l'aliat del foc que va empènyer les flames però els Bombers en dues hore el van poder encerclar i evitar que anés a més.

Els Agents Rurals per la seva banda investiguen l'origen de l'incendi i treballen amb la hipòtesi de la maquinària agrícola com a possible causa.