L'Ajuntament de Figueres ha iniciat els tràmits per resoldre el "punt negre" de l'encreuament de l'avinguda Salvador Dalí i la Pujada de Castell per reordenar-lo i evitar que s'hi cometin infraccions. La intervenció té un cost de 240.000 euros, 146.000 dels quals es finançaran a través d'una subvenció de la Generalitat i la resta es pagarà amb fons propis de l'Ajuntament.

El projecte, que es va començar a gestar durant l'anterior mandat, passarà per junta de govern aquesta setmana i està previst que estigui enllestit per Setmana Santa. L'actuació preveu adaptar les voreres per fer-les accessibles, instal·lar-hi semàfors i se sincronitzarà amb la cruïlla del carrer Rector Aroles.