Figueres diu que ha fet els deures però que seguiran controlant els consums d'aigua quan entri en vigor el nou escenari d'emergència. La regidora de Sostenibilitat i Medi Ambient, Núria Bartrolich, diu que ja s'esperaven que l'embassament Darnius Boadella entraria en aquesta fase "en un moment o altre" i que fa mesos que s'estan preparant. De fet, durant el mes d'agost la ciutat va registrar un consum de 180 litres per habitant i dia, per sota del llindar que fixa aquest nou escenari (200) En aquest sentit, diu que han seguit estrictament les restriccions marcades i que fa temps que el rec es fa amb aigües freàtiques.

"Però no només depèn de Figueres, és una feina de tots perquè el pantà és de tots i cal que l'ACA pressioni perquè tothom controli els consums", afirma. Bartrolich preveu, a més, que la nova ordenança que els permetrà multar els infractors podria entrar en vigor a finals d'any i esperen que amb les noves restriccions el consum que tenen baixi encara més.

Amb l'entrada en fase d'emergència, a més de limitar-se el consum per habitant i dia, també se suprimeix el rec agrícola, s'han de reduir un percentatge dels consums industrials i els usos recreatius. També es prohibeix l'ús d'aigua per al reg de jardins i zones verdes (tant públiques com privades), la prohibició total de l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials, piscines d’aigua dolça i la prohibició de netejar qualsevol vehicle excepte en establiments de neteja específics.

La regidora diu que avançant-se a aquest escenari ja van fer un estudi per determinar els arbres que són singulars, que són els únics que es podran regar a partir d'ara. "Ho tenim estudiat i només ens caldrà aplicar-ho a partir de la setmana vinent. Fins ara regàvem amb freàtic els arbres i arbustos de supervivència", explica Bartrolich.

D'altra banda, tenen prevista una reunió aquest divendres amb totes les àrees de l'Ajuntament per abordar la situació de forma conjunta i garantir el compliment de les mesures.

"Estem contents amb la feina que fem com a Ajuntament, sabem que hi ha veïns que no la fan i que caldrà que fem més controls per vigilar també que a partir d'ara no es regui", afegeix la regidora.