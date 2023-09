El servei de socorrisme de Roses s'ampliarà fins a finals de setembre, a petició dels empresaris. Aquest any ha estat s'ha allargat fins al 26 de setembre.

També demanen que s'adeqüin espais d'aparcament a l'àrea del Parc Natural del Cap de Creus.

Aquesta era una reivindicació, recorden els empresaris, que han vingut fent els últims anys per tal de poder oferir en condicions de qualitat i amb garanties de seguretat als visitants un servei que consideraven que requeria adaptar-se a l’allargament que ha experimentat la temporada turística i a les necessitats dels nous fluxos turístics arran de l’actual situació climàtica.

Demanen que la mesura no es quedi en un fet puntual d’aquesta temporada i que es mantingui les properes temporades. A més, consideren que 15 dies no és suficient i que caldria ampliar el servei encara més, de principis de juny a finals de setembre. Actualment el servei comença el 24 de juny.

“La desestacionalització ja és un fet i els serveis s’han d’anar adaptant a aquesta realitat" remarca el president de l'Associació d'Empresaris Roses-Cap de Creus, Miquel Gotanegra. Afegeix que "les temporades turístiques cada vegada es van allargant més per davant i per darrera dels mesos forts de l’estiu, juliol i agost, i això fa necessari ampliar el servei que s’ofereix als banyistes a les platges del municipi" perquè "no té sentit que el servei no es doni quan tenim un bon nombre de visitants a la nostra població que gaudeixen d’un dels principals atractius que tenim com són les nostres platges”.

Consideren que l’actual situació climàtica que ha portat temperatures agradables més enllà dels mesos de juliol i agost ha propiciat un augment dels visitants al municipi durant els mesos de maig, juny, setembre i octubre i tot indica que aquest increment de visitants anirà a més.

Allargar la temporada

“Tenim una gran destinació, el sector turístic treballem per mantenir el nivell d’excel·lència que té, fem un gran esforç per allargar la temporada i els serveis que s’ofereixen als nostres visitants han d’estar a l’alçada”, afirma el president de l’Associació.

L’Associació d’Empresaris Roses-cap de Creus, que representa unes 200 empresaris del municipi que donen feina al voltant de 4.500 treballadors. A banda del socorrisme, creuen que hi ha d'haver més espais per a estacionar a l'àrea del Parc Natural de Cap de Creus.