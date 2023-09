48 intoxicats per un brot de salmonel·losi al sopar del Terra de Trobadors de Castelló d’Empúries Segons dades facilitades per Salut, un dels afectats va haver de ser hospitalitzat, tot i que ja va ser donat d’alta L'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha habilitat el correu ajuntament@castello.cat "per atendre i canalitzar les peticions de les persones afectades"