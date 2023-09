La problemàtica generada per la presència de senglars en els carrers i jardins del barri de la Colònia d’Aviació de Figueres ha quedat provisionalment resolta amb la captura dels animals que cada dia deambulaven per la zona. Després de l’alerta expressada pels veïns d’aquesta zona a través de les pàgines del Setmanari de l’Alt Empordà, els Agents Rurals van iniciar una actuació destinada a capturar in situ els animals que entraven a la trama urbana de la ciutat. Mitjançant una gàbia, dies enrere van poder capturar una truja i cinc porcells, segons han explicat els representants de l’associació veïnal, els quals agraeixen l’actuació.

Inquietud pels senglars que es passegen a tocar de la llar d'infants municipal de Figueres Aquests animals arriben a les portes de Figueres des de la falda del Castell a través dels diversos corredors existents. Anys enrere, un grup de senglars va arribar fins a la zona enjardinada de la Torre Galatea.