L'Audiència de Girona ha condemnat una dona a 5 anys de presó per intentar cremar amb un encenedor un home a qui havia ruixat amb gasolina a Castelló d'Empúries. Els fets van tenir lloc el 3 de novembre de 2021 al local on treballava la víctima. Tal com ha reconegut la processada, va entrar dins el local i va trobar la víctima dormint dins el magatzem. Amb l'objectiu de matar-lo, va ruixar la víctima amb 5 litres de gasolina i va encendre l'encenedor, mentre l'home es despertava. L'acusada va dirigir l'encenedor, del qual sortien espurnes, a les cames de la víctima proferint crits com ara "aquesta nit et cremaré a tu i al teu negoci". Amb tot, no va arribar a tocar-lo perquè un altre home va entrar al magatzem alertat per l'olor i els crits i va aconseguir aturar-la.

La víctima no ha pogut declarar perquè va morir, motiu pel qual el lletrat d'Administració de Justícia ha llegit la seva declaració judicial. Segons va relatar davant el jutge instructor, la víctima era clienta del bar però la major part dels cops no pagava i en algunes ocasions s'havia posat violenta, arribant a llençar-li cadires del bar a sobre. En un primer moment, havien pactat que la víctima li donaria menjar a canvi que ella pagués a poc a poc, però com que no li va pagar mai va deixar de donar-li. Això hauria estat el detonant de l'agressió. Les parts han arribat a un acord per rebaixar la pena de presó a l'acusada, que s'enfrontava inicialment a 8 anys de presó per un delicte de temptativa d'homicidi. Juntament amb el reconeixement dels fets de la processada, li han aplicat una atenuant de trastorn mental, ja que té un diagnòstic mèdic. Ha estat en presó provisional des que van tenir lloc els fets. Al seu torn d'última paraula, la processada ha assegurat que no va obrar amb mala fe i que va ser resultat de la seva desesperació, i que si hagués pres altres decisions "no hauria acabat així". També ha manifestat que encara que tingui un trastorn "també em passen coses". En aquest sentit, ha assegurat que se l'ha posat en dubte perquè va denunciar un caporal dels Mossos per corrupció, i que li van suggerir un ingrés a una institució de salut mental.