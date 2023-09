L'equip de govern de Figueres té previst encarregar en breu l'avantprojecte per construir la futura ronda nord de la ciutat. L'Ajuntament ja té una valoració econòmica del que costaria el tram de 2,5 quilòmetres que ha d'assumir el consistori: 8,2 milions d'euros. La ronda tindrà dos carrils –un per banda- i començarà just a l'entrada del municipi venint de Llançà. Discorrerà per l'Aigüeta, els Cendrassos i Horta Capellera fins a l'avinguda Perpinyà i Salvador Dalí, on hauria d'enllaçar amb el tram amb un túnel sota el castell de Sant Ferran –competència de la Generalitat- per connectar amb l'estació de l'AVE.

Figueres compta actualment amb una única ronda, la sud que connecta l'entrada des de Llançà per l'N-260 amb la part sud del municipi. Sobre el paper, però, n'hi ha dues més de projectades –a banda de l'ampliació de l'única executada fins al moment-: la nord i la oest. La oest permetria connectar la zona de l'Olivar Gran fins al sector industrial sud i la nord, l'entrada de la ciutat des de Llança fins a l'avinguda Salvador Dalí en direcció la Jonquera. L'anterior equip de govern valorava aquest tram en uns 2,8 milions d'euros, sense incloure-hi el túnel sota el castell que hauria de connectar amb l'estació de l'AVE. Aquesta part de l'obra seria competència de la Generalitat malgrat que fa anys que està sobre la taula. Per l'actual govern municipal, la ronda nord és la més urgent. Per això, l'ajuntament va encarregar una memòria valorativa que xifra l'actuació en uns 8 milions. Ara, està previst encarregar l'avantprojecte per posar-hi fil a l'agulla. La valoració contempla diverses actuacions. Entre elles, dues rotondes: una sobre la carretera C-252 i una altra per damunt de l'N-IIa, amb un cost d'uns 600.000 euros en total. La part més costosa és el traçat que discorre sobre camps de conreu (1,8 milions) i el traçat en sòl urbanitzable fins a la C-252 (1,4 milions). El drenatge del sòl urbanitzable costaria uns 1,2 milions més. Una obra "necessària" L'alcalde, Jordi Masquef, diu que es tracta d'una obra necessària per descongestionar el trànsit al centre de la ciutat però admet que el seu cost és molt elevat. "Ja hem parlat amb altres administracions, que ens han dit que hi participarien", assegura. Entre elles, la Diputació de Girona, amb qui ja han mantingut converses.