Camallera pateix excés de nitrats a l’aigua potable. Dels quatre pous de subministrament d’aigua que serveixen a aquesta localitat, tres d’ells mostren alts nivells de nitrats, una contaminació que ha estat persistent en el temps. Això ha generat una preocupació creixent entre els habitants i l’ajuntament municipal, ja que aquesta contaminació de l’aigua es considera un seriós problema de salut pública.

Per resoldre el problema, l’ajuntament ja té en marxa dues mesures que es faran efectives l’any que ve. Una alternativa que s’ha considerat i que ara està a punt de fer-se realitat és la construcció d’una planta desnitrificadora. Aquesta instal·lació s’ubicarà a prop del dipòsit d’aigua de Saus i comptarà amb el suport financer d’una subvenció de 271.000 euros de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). La nova planta desnitrificadora, juntament amb altres mesures com la connexió dels dipòsits d’aigua i el tractament de l’aigua, es veuen com a solucions essencials per posar fi a aquest problema que ha afectat la qualitat de vida dels habitants de Camallera i altres poblacions properes durant massa temps.

L’alcalde de la localitat, Esteve Gironès, ha expressat la seva preocupació pel "mal de cap" que suposen els alts nivells de nitrats a l’aigua, que afecten la salut pública. A més, en aquest context de sequera, la situació s’ha agreujat, ja que les poques reserves d’aigua disponibles també presenten excessos de nitrats. La dificultat rau en el fet que, tot i tenir un pou que actualment no presenta nitrats i ofereix un bon rendiment, aquest no és suficient per abastir tota la població de Camallera, "especialment en moments de sequera com els actuals, on les reserves d’aigua són notòriament baixes i ha estat necessari portar cisternes d’aigua d’altres municipis per proveir la població, sobretot en dies de festa, caps de setmana i èpoques de vacances", explica Gironès.

Amb les mesures que es pretenen posar en marxa es busca garantir que tota la població pugui gaudir d’aigua de qualitat i posar punt final a una preocupació de salut pública que ha afectat aquesta comunitat durant anys.

Solució a Llampaies

En aquesta línia, per resoldre el problema al nucli de Llampaies ja es va instal·lar una desnitrificadora l’any 2019. Segons destaca l’alcalde "allà hi havia uns nivells de nitrats a l’aigua molt elevats, i ara ja són els adequats". Per aquest motiu, es va creure oportú tirar endavant la instal·lació de la nova planta a Saus, amb la qual s’espera posar punt final a un problema perllongat en el temps.