La dansateràpia i el qi gong són dues de les novetats de la programació de tardor que organitza l’ABS l’Escala per a la promoció del benestar emocional de les persones. Les dues activitats s’emmarquen en el projecte Impulsem la prescripció social a l’ABS l’Escala, que ha guanyat una subvenció de 3.000 euros del Departament de Salut, dins de l’Estratègia de Salut Comunitària a l’Atenció Primària i Comunitària (APiC). La programació d’activitats de tardor comença a l’octubre, si bé hi ha algunes propostes que ja estan en marxa i que tenen continuïtat. També s’iniciarà un grup de suport emocional dirigit a dones amb fibromiàlgia, liderat per les infermeres Esperança Llover i Claudia Supla i la metgessa Anna Juanola, amb el suport de l’equip de professionals comunitaris (Rbec, fisioterapeuta i dietista).

D’altra banda, a l’estiu, els referents de benestar emocional han creat a l’Escala uns grups de benestar emocional per a persones amb sentiments de solitud, els quals tindran continuïtat de cara a la tardor. Es formarà un grup mixt d’homes i dones.