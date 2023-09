La relació entre Figueres i els estornells mai ha estat idíl·lica, sinó tot el contrari. Des de fa anys, els vols d’aquests ocells, que poden arribar a ser considerats una plaga, han generat molts problemes de salubritat i sorolls en diferents parts de la ciutat, especialment al Parc Bosc.

Des de fa un temps, la presència dels estornells està generant molts maldecaps a l’avinguda Perpinyà, on han colonitzat els plataners centenaris del tram inicial que va des de la cruïlla del carrer de la Jonquera fins al carrer Montgó.

La seva arribada es va fer efectiva setmanes enrere, en ple estiu, sense estar vinculada al cicle hivernal, com era habitual fa anys. La seva presència és fàcilment perceptible amb el soroll que fan quan arriben cap al tard, però encara és més evident amb la quantitat d’excrements que escampen per la vorera i damunt dels vehicles que hi ha a sota aparcats.

Figueres fa anys que pateix problemes de salubritat a causa de les grans volades d'aquests ocells

Els veïns de la zona eviten tant com poden de passar-hi, tant pel que pugui caure des de dalt com pel perill de relliscades que genera aquesta situació.

El tema va ser tractat en el capítol de precs i preguntes del darrer ple municipal, quan el regidor Jordi Vivo (VOX) va exposar la problemàtica i la perillositat que suposa aquesta situació per als vianants. L’alcalde, Jordi Masquef, reconeix que «a la ciutat hi ha sempre molts focs per apagar, i aquest és un d’ells. A l’avinguda Perpinyà s’hi actua amb molta freqüència. Tenim un greu problema amb els excrements dels estornells».

Masquef explica que, en aquest espai concret, s’hi fa una neteja important cada dos dies, «tot i que algú pot pensar que no ho fem» en veure que al cap de poca estona torna a estar com estava. «Amb l’onada d’estornells que tenim, al cap de tres o quatre hores torna a estar brut. El problema persistirà fins a finals de setembre o principis d’octubre, quan els arbres comencin a perdre les fulles. Continuarem fent la neteja com fins ara», afegeix l’alcalde, davant d’un repte de salubritat que afecta moltes poblacions des de fa anys.

I és que els estornells són una veritable plaga, encara que no tinguin aquesta consideració oficial. A l’Alt Empordà, provoquen estralls a les explotacions agrícoles, sobretot en el conreu de l’olivera. És una espècie que es pot caçar, però com que els estornells no són apreciats, gastronòmicament parlant, per l’amargor de la seva carn, la incidència de la caça sobre la sobrepoblació d’estornells és inapreciable.

Problemes afegits

Els estornells no formen part de la llista d’animals exòtics que han arribat a casa nostra aquests darrers anys, ja que són considerats migradors autòctons. Recentment, la Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversitat (IPBES, en anglès) ha presentat el primer informe mundial sobre espècies exòtiques invasores, en què recomana als més de 140 governs que assessora disposar de sistemes d’informació per prevenir-ne l’entrada i la proliferació. A Catalunya, el Departament d’Acció Climàtica i el CREAF (Centre de recerca ecològica i aplicacions forestals) han dut a terme aquest any la primera llista negra i llista d’alerta amb prop de 300 espècies exòtiques que més preocupen. La vespa oriental, la cotorra de l’antic gènere Aaratinga, l’os rentador i el porc vietnamita són les espècies més buscades que s’han trobat a Catalunya, però encara no es consideren invasores.