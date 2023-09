La Comissió del Nomenclàtor de Figueres ha acordat quines seran les distincions de la ciutat del 2023. Aquests reconeixements es lliuraran el dia de la commemoració del Dia de Ciutat, que tindrà lloc el proper 22 d’octubre. Es tracta de distincions a persones o col·lectius per la seva aportació a la vida social, econòmica, cultural i artística de la capital altempordanesa.

D'una banda, Fàtima Bosch Tubert (Figueres, 4/11/1957) rebrà la Fulla de Figuera de Plata 2023. Bosch és doctora en farmàcia, catedràtica de bioquímica i biologia molecular a la Universitat Autònoma de Barcelona, i directora del Centre de Biotecnologia Animal i Teràpia Gènica. El seu recent nomenament com a membre numerari de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona suposa el just reconeixement a la seva llarga i brillant trajectòria científica i les seves aportacions a l’aplicació de les tècniques de generació d’animals transgènics i de teràpia gènica per a l’estudi de la fisiopatologia i del tractament de diverses malalties i alteracions metabòliques i neurodegeneratives en persones humanes.

D'altra banda, també s'atorgarà la Fulla de Figuera de Plata 2023 per a entitats, i en aquest cas la rebrà l’associació Els Pastorets de Figueres, quan es compleixen cent anys des de la primera representació de El Primer Nadal dels Pastors, el 25 de desembre de 1923. Aquesta associació va ser fundada l’any 1997 i treballa per tal de recuperar, preservar i divulgar l’obra teatral, de gènere sarsuela, El Primer Nadal dels Pastors, escrita i composada íntegrament pel figuerenc mossèn Rossend Fortunet i declarada l’any 2010 Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) de la ciutat de Figueres. Ha esdevingut una veritable escola de teatre de Figueres que ha fet pujar als escenaris nombroses generacions de mainada, des de ben petits, per tal d’empapar-los del món de la interpretació, de la cultura i del respecte cap als altres.

A la vegada, la comissió ha decidit entregar altres distincions. Són les següents:

Nomenar Fill Adoptiu de Figueres de Joan Manuel Soldevilla Albertí (Barcelona, 26/8/1964). Llicenciat en Filologia (UB,1987) i diplomat en Teologia (UdG, 1994), Soldevilla és professor a la Universitat de Girona i a l'Institut Ramon Muntaner de Figueres. Resident a Figueres des de finals dels anys 80 del segle passat, és professor, escriptor i especialista en publicacions de còmics i literatura popular, així com en la divulgació de temes d’història local, tant com a autor i investigador, com des de la seva activitat docent amb la creació d’un grup de treball vinculat amb la memòria històrica. Ha desenvolupat una activa tasca de divulgació cultural en molts àmbits, la majoria dels quals a la ciutat de Figueres on es troba plenament integrat. És col·laborador habitual dels clubs de lectura de la Biblioteca Fages de Ciment i patró del patronat rector del Museu del Joguet.

Nomenar Fill Predilecte de Figueres a Jordi Pla Planas (Figueres, 25/3/1949), professor, escriptor i mossèn. Llicenciat en filologia catalana i catedràtic de llengua i literatura catalana a l’institut Alexandre Deulofeu de Figueres, com a professor ha desenvolupat una important tasca de docent durant anys en centres educatius empordanesos. Com a investigador, han destacat els seus estudis sobre Carles Fages de Climent i Jaume Maurici, així com en diversos projectes de recerca que han permès conèixer i divulgar la història recent de la ciutat. També és remarcable la seva activitat en entitats de Figueres com l’Associació Atenea del Casino Menestral o la seva col.laboració en diverses publicacions periòdiques. Tanmateix, no es pot oblidar la seva tasca pastoral com a sacerdot en diferents municipis empordanesos, inclosa la ciutat de Figueres.

Nomenar Filla Predilecta de Figueres a Carme Pagès Pérez (Figueres, 19/12/1948) llicenciada en filologia catalana i escriptora. En reconeixement a la seva producció literària, de la que destaquen diversos llibres de poesia i assaig, i pel seu compromís cívic en la difusió de la cultura a la ciutat, com a secretària d'Òmnium Cultural de l'Alt Empordà de l'any 2000 al 2012, també des de la Junta de l'Associació Cultural Atenea, una entitat que vetlla per la cultura a Figueres i organitza conferències, cursos de literatura universal, el Cicle Aula Oberta, així com presentacions de llibres i recitals de poesia, cada divendres, a la seu del Casino Menestral figuerenc.

Atorgar el títol de Ciutadana d'Honor a Alicia Viñas Palomer (Figueres, 18/10/1946), pintora, gravadora, escultora, professora i museòloga. Va ser directora del Museu de l'Empordà entre els anys 1974 i 1997. Com a directora inicià una sèrie d'exposicions amb la finalitat de fer conèixer les obres d'artistes empordanesos, amb les quals el fons s'amplià notablement, essent l'inici de la col.lecció d'art empordanès del museu. L'any 1991 va tenir lloc l'ampliació del museu i el 1995 l'equipament va entrar al registre de museus de la Generalitat de Catalunya. A banda de la seva faceta com a professora i pintora, aquest guardó es troba alineat en el moment que viu Europa, on diferents museus del món es troben recuperant les trajectòries de dones conservadores i directores, en clau de mirada feminista.

Atorgar el Diploma de reconeixement ciutadà, a Uliano Leo Ventresca (Canadà, 23/5/1967 – Figueres, 3/11/2021), empresari i representant veïnal. Com empresari, amb la Pizzeria Augustea va excel.lir i aportar un toc nou en la gastronomia de la ciutat i com a president de l'associació de veïns del Barri de l'Estació, amb l'organització d'activitats diverses, com el mercat selecte o el concurs musical Joan Trayter, va aconseguir donar un impuls al barri, dignificar-lo i augmentar el sentiment de pertanyença dels seus veïns.

Atorgar el Diploma de reconeixement ciutadà, a Catalina Martinez Espigulé (Figueres, 7/9/1935), benefactora figuerenca.

La proposta de la Comissió del Nomenclàtor ha de ser ratificada el proper ple ordinari, que tindrà lloc el 5 d’octubre.