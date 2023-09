Vilafant ha aprovat una modificació de crèdit de 100.000 euros, una quantitat que, a priori, havia de servir per finançar part de la rehabilitació de la Rectoria, però que finalment s'utilitzarà per pagar l'enllumenat públic.

El motiu d'aquesta modificació ha estat el retard en l'inici de les obres a la Rectoria de Vilafant, i és que els 100.000 euros provenien d'una subvenció concedida per la Diputació de Girona que obliga a justificar el seu ús, així com a complir els terminis de temps i forma establerts. Com que no ha estat possible, per poder mantenir l'ajut el consistori ha decidit destinar aquests diners a pagar l'enllumenat, una despesa que, segons el pressupost municipal, es finançava amb recursos propis. Tanmateix, "els tècnics municipals van considerar que la millor opció era que aquests 100.000 euros canviessin de concepte, i passessin d'inversió a despesa corrent. I com que una de les opcions que donava la Diputació era que aquesta ajuda servís per pagar l'enllumenat, s'ha triat aquesta alternativa", va explicar el regidor d'Economia i Hisenda, Víctor Grau, durant la sessió plenària.

La modificació es va aprovar amb els vots a favor de l'equip de govern (PSC, Junts i Ciutadans). No obstant això, el grup municipal d'ERC Vilafant va votar en contra, ja que considera que el consistori ha donat llum verda a un endeutament "innecessari" i que "no té cap mena de sentit". "Ens sobta que l'Ajuntament hagi decidit endeutar-se per finançar els 100.000 euros que ara faltaran a la partida per la rehabilitació de la Rectoria, perquè no es compensa la partida amb els recursos propis que hi havia a l'enllumenat", han explicat els republicans en un comunicat.

En aquest sentit, ERC Vilafant va fer constar en el ple que amb aquest moviment hi haurà 100.000 euros que no es gastaran i quedaran al romanent de Crèdit. "Per tant, el pressupost quedarà desquadrat amb més ingressos que despeses. No veiem sentit a endeutar-nos per engreixar el romanent si no és que ja tenen previst augmentar alguna partida de despesa i no ens ho han explicat", va dir la regidora Anna Pastoret. Malgrat tot, des de la formació es va remarcar que, per ells, la rehabilitació de la Rectoria és una obra "molt important". "Defensem que es converteixi en el Casal de la Gent Gran de Vilafant. Els tres locals que tenim fins ara i que han de compartir amb altres entitats no satisfan les necessitats d'aquest col·lectiu", va manifestar el portaveu, Sergi Palomeras.

Per la seva banda, el grup municipal SOM Vilafant es va abstenir, tot i que el seu portaveu, Kiko Marín, va apuntar que no veia convenient "aquest moviment de números al pressupost"

Paral·lelament, durant la mateixa sessió plenària, Esquerra va presentar una proposta a l'equip de govern perquè facilités l'accés als tres despatxos ubicats al Centre Cívic Les Mèlies a les presidències de les entitats de la localitat per tal que poguessin reunir-se lliurement. Fins ara, per fer-ho, s'ha de presentar una instància. "Si volem unes entitats fortes i actives, des de l'Ajuntament se'ls ha de facilitar al màxim les coses. Sovint això no és així, com s'ha pogut veure amb la descoordinació amb alguns dels actes de la Festa Major d'enguany", va subratllar Palomeras.