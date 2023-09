El Club Tennis Taula CER L’Escala, amb la col·laboració dels professionals de l’Àrea Bàsica de Salut de l’Escala, posa en marxa el 2 d’octubre el programa Oci i Salut, adreçat a les persones grans del municipi. La iniciativa té per objectiu fomentar un estil de vida saludable i la pràctica d’exercici físic, a la vegada que facilitarà la socialització entre les persones més grans de 70 anys tot aprofitant les característiques particulars que té la disciplina del tennis taula. En aquest sentit, és un esport amb molts beneficis perquè pràcticament no hi ha risc de lesió, i a més aporta millores en l’agilitat, la força, la coordinació i el pensament.

El programa s’ha organitzat en sessions setmanals d’una hora i mitja de durada i consta de dos grups de 20 persones cadascun. Els entrenaments estaran dirigits per Joan Sués, actual campió d’Espanya de veterans, que comptarà amb el suport de dos jugadors més de tennis taula.